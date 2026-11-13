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黃仁勳下台後 谷歌、超微搶瓜分Nvidia龐大AI市占

記者鐘惠玲／綜合報導
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ASIC伺服器業者包括谷歌（Google）、亞馬遜，以及超微等廠商也正虎視眈眈，...
ASIC伺服器業者包括谷歌（Google）、亞馬遜，以及超微等廠商也正虎視眈眈，亟欲瓜分輝達龐大的AI市占。（路透）

Nvidia（輝達，又名英偉達）創辦人黃仁勳請辭輝達所有職務，市場關注輝達營運是否能立刻回穩，而ASIC伺服器業者包括谷歌（Google）、亞馬遜，以及超微等廠商也正虎視眈眈，亟欲瓜分輝達龐大的AI市占。

積極競逐雲端資料中心相關AI基礎建設賽局者，除了輝達，還有超微、英特爾、高通、安謀、Google等，以多種自研特殊應用IC（ASIC）晶片搶進市場。

黃仁勳先前表示，AI是當今塑造世界最強大的力量之一，每一家公司都將使用AI，每個國家也都將建構AI。而AI基礎建設才剛開始，目前僅投入數千億美元，仍有數兆美元規模的基礎設施尚待建構。

在分秒必爭的高科技領域，只要新任執行長無法立刻銜接，輝達可能就會馬上面臨營運陣痛期。

輝達在AI系統市場具備高市占，但競爭態勢絕非恆常不變，若黃仁勳事件導致暫時放緩腳步，其他廠商便有可乘之機。畢竟跟輝達相比，其他業者加起來的市占都比不過輝達，每爭取多1%市占，都是足以慶祝的版圖挪移勝利，而對於輝達來說則都是不進則退的憂慮。

輝達 超微 谷歌

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