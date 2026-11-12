最快12月宣布 SpaceX與特斯拉推進合併談判 馬斯克拚史上最大併購
彭博報導稱，馬斯克旗下SpaceX與特斯拉正推進合併談判，若成真將打造橫跨電動車、火箭與AI的巨型集團，但仍須克服中國業務與監管政治風險。
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彭博報導稱，馬斯克旗下SpaceX與特斯拉正推進合併談判，若成真將打造橫跨電動車、火箭與AI的巨型集團，但仍須克服中國業務與監管政治風險。
彭博資訊引述知情人士報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下兩大企業SpaceX與特斯拉（Tesla）正推進合併談判，最快12月宣布交易，可望成為史上最大併購案。兩家公司目前市值合計超過3.4兆美元。
此一積極時程反映馬斯克在企業運作上一貫的快速作風，不過，雙方也討論過將宣布時機延至2027年初。
雙方董事會與顧問正敲定合併條款，以及合併後的治理架構等細節。特斯拉與SpaceX代表均未立即回應置評要求。
這樁合併案將締造一個集電動車、儲能電池、火箭與衛星於一身的集團。合併的邏輯在於雙方有共同抱負，要將AI運用於太空、自動駕駛車與人形機器人等領域。
不過，交易仍須克服多重障礙，包括如何適當隔離特斯拉在中國的業務。
摩根大通分析師古普塔（Rajat Gupta）上月指出，SpaceX承接美國政府合約，其中包括涉及國安的國防業務，與特斯拉龐大且獲利豐厚的中國製造業務存在衝突，將影響交易取得監管與股東批准。
民主黨在期中選舉後掌控國會，承諾調查馬斯克的商業與政治往來，也將讓交易面臨政治考驗。
馬斯克10月表示，兩家公司已各自成立由獨立董事組成的特別委員會評估合併，目標是在美國總統川普任期結束前完成交易。雙方已有業務合作，包括在德州合建Terafab半導體廠。
彭博引述知情人士指出，兩家公司已進入合併條款與治理架構的細節敲定階段，並設有獨立董事特別委員會評估，最快可能在12月對外宣布。 因為SpaceX與特斯拉目前市值合計超過3.4兆美元，若完成合併，規模將非常驚人，並形成涵蓋電動車、儲能、火箭與衛星的超大型企業集團。 最大難題包括如何隔離特斯拉在中國的業務，以及SpaceX的美國政府與國安合約和特斯拉中國製造業務之間的衝突，另外還有監管、股東與政治層面的審查。
精華 FAQ
彭博引述知情人士指出，兩家公司已進入合併條款與治理架構的細節敲定階段，並設有獨立董事特別委員會評估，最快可能在12月對外宣布。
因為SpaceX與特斯拉目前市值合計超過3.4兆美元，若完成合併，規模將非常驚人，並形成涵蓋電動車、儲能、火箭與衛星的超大型企業集團。
最大難題包括如何隔離特斯拉在中國的業務，以及SpaceX的美國政府與國安合約和特斯拉中國製造業務之間的衝突，另外還有監管、股東與政治層面的審查。
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