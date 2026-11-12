我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痛駡自己「爛透了」 黃仁勳無條件投降 最關心的是妻子

聯邦住房補助新規 須證明公民或合法身分 近8萬人恐沒了家

川普點名庫克掌Nvidia為何難成真？Kalshi押這人接班機率最高

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普點名蘋果董事會執行主席庫克接掌輝達，但分析師認為可能性幾乎為零。（路透）
川普點名蘋果董事會執行主席庫克接掌輝達，但分析師認為可能性幾乎為零。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳辭任輝達執行長後，川普點名庫克接班但被視為幾乎不可能，市場與分析師反而更看好輝達內部高層巴克與柯蕾絲。

Nvidia輝達(另稱英偉達)共同創辦人黃仁勳周四辭去執行長後，美國總統川普點名蘋果前執行長庫克接任，但分析師認為可能性幾乎為零。預測平台Kalshi的交易者更看好輝達內部人選，以副總裁巴克（Ian Buck）與暫代執行長的財務長柯蕾絲（Colette Kress）接班機率最高。

川普周四下午在社群媒體Truth Social發文，說能接替黃仁勳的人只有庫克，「傳奇接替傳奇！」

庫克於9月1日卸下蘋果執行長職務，目前擔任蘋果董事會執行主席。

巴隆周刊引述River Wealth Advisor執行長兼管理合夥人歐戈曼（Ed O'Gorman）的看法指出，蘋果是全球最大的消費科技公司，輝達則生產驅動科技硬體運作的晶片，兩家公司的業務截然不同，庫克的優勢無法平移，他接掌輝達的機率接近於零。

庫克也曾因為蘋果的AI進展受到批評。蘋果與AI實驗室合作推出Apple Intelligence更新，但已上線的功能尚未讓消費者驚豔。歐戈曼指出，庫克對導入AI應用相當謹慎，輝達則已形成勇於冒險、而且行之有效的工程文化。

Equity Armor Investments投資組合經理人提蓋（Joe Tigay）也說，庫克的營運與對外溝通能力已獲得證明，名字能讓市場安心，但轉往輝達的可能性很低。應把川普的發言視為拋出一個人選，不能認定這代表輝達董事會或庫克本人的意願。

另據CNBC報導，Kalshi交易者押注，負責輝達超大規模與高效能運算業務的巴克，接任執行長的機率為35%；柯蕾絲正式接掌公司的機率則為29%。

精華 FAQ

  • 川普雖稱庫克是唯一能接替黃仁勳的人，但分析師認為蘋果與輝達業務差異極大，庫克的管理優勢難以移植到晶片公司，因此接班機率幾乎為零。

  • 根據CNBC引述的Kalshi數據，負責超大規模與高效能運算業務的巴克接任機率為35%，財務長柯蕾絲正式接掌公司的機率則為29%，兩人最受市場看好。

  • 專家指出，蘋果是消費科技巨頭，輝達則以晶片與工程文化為核心，兩家公司所需能力不同；庫克雖擅長營運與溝通，但他對AI導入偏謹慎，未必符合輝達風格。

川普 NVIDIA 庫克

上一則

黃仁勳如推銷員全球經營政商人脈 彭博：離任後輝達面臨考驗

延伸閱讀

川普點名庫克接黃仁勳「傳奇接替傳奇」

川普點名庫克接黃仁勳「傳奇接替傳奇」
誰接黃仁勳？Nvidia董事會開會定去留 傳財務長柯蕾絲暫代

誰接黃仁勳？Nvidia董事會開會定去留 傳財務長柯蕾絲暫代
黃仁勳若下台 Nvidia會有代理執行長？兩高層被點名

黃仁勳若下台 Nvidia會有代理執行長？兩高層被點名
「輝達之道」作者談黃仁勳接班人 看好哈斯、巴克延續成功故事

「輝達之道」作者談黃仁勳接班人 看好哈斯、巴克延續成功故事

熱門新聞

貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
輝達董事會目前可能根本無意撤換黃仁勳，但部分與輝達關係密切的人士可能已在考慮備案。(路透)

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長 媒體點名蘇姿丰等4名可能接班人

2026-11-10 22:47
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國籠罩「背叛」氣氛？克魯曼評黃仁勳事件：笨蛋

2026-11-12 11:30
輝達股價在黃仁勳婚外情風波爆發後兩日累跌約10%，分析師警告，他若遭撤換，看多輝達的理由也將隨之消失。（路透）

Nvidia跌出便宜價？分析師：黃仁勳下台就沒有理由「看多」了

2026-11-10 20:42

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理
川普點名庫克接黃仁勳「傳奇接替傳奇」

川普點名庫克接黃仁勳「傳奇接替傳奇」