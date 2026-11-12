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不只桃花劫 Nvidia CUDA護城河將失守？Anthropic模型3天就想出破解法

編譯易起宇／綜合外電
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Anthropic聲稱，其Claude Mythos Preview模型只要三天...
Anthropic聲稱，其Claude Mythos Preview模型只要三天時間，就可將其他模型移植到新平台。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic披露旗下模型僅用3天就學會在新GPU上移植運行，讓外界質疑輝達CUDA護城河是否鬆動，但其生態系與開發者基礎仍具優勢。

除了執行長黃仁勳陷入桃色風波之外，輝達（Nvidia）透過CUDA平台建立起在AI運算市場上的優勢正在快速失守。Anthropic在其IPO投資說明會的一張投影片中指出，其Claude Mythos Preview模型只需要約三天時間，就可想出如何在一個新的GPU上運行其他模型，比通常為新運算平台準備推理相關操作所需的6至12個月大幅縮短。

Wccftech報導，這張投影片顯示出，Anthropic如今已把GPU視為一個可互相替代的運算單位，平台間切換的障礙已大幅降低。這已讓有些人斷言，輝達的CUDA護城河可能不復存在。

不過，儘管如此，現在就宣布輝達的CUDA平台已死，仍為時尚早，尤其是它仍包含一個龐大的資料庫和工具的生態系，且多年來持續優化，更不用說還有大量開發者仍持續以其為基礎進行開發。

輝達過去幾年也竭盡所能確保CUDA護城河的穩固，包括從提供大學研究員免費的GPU和培訓，到把輝達集合通訊庫（NCCL）與NVLink和InfiniBand等專屬硬體做結合。

精華 FAQ

  • Anthropic在IPO投資說明會中指出，Claude Mythos Preview只花約3天，就想出如何讓其他模型在新的GPU上運行，速度遠快於過去常見的長期移植流程。

  • 因為它顯示GPU平台之間的切換門檻正在降低，市場因此開始認為，輝達仰賴CUDA建立的技術優勢可能不再像過去那樣牢不可破。

  • 因為CUDA仍擁有龐大資料庫、工具與多年優化累積，且大量開發者持續使用；輝達也透過免費GPU、培訓與專屬硬體整合鞏固生態。

NVIDIA Anthropic 黃仁勳

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