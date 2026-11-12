整理包／黃仁勳桃色風暴時間軸 最快開會決定去留時間曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳10月19日到德國柏林參加高峰會活動時，正好摘下眼鏡，略顯疲憊。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳深陷婚外情與晶片走私疑雲，輝達董事會傳將開會討論去留，國會與美國政府也同步追查相關國安風險。

輝達（NVIDIA ）共同創辦人暨執行長黃仁勳 現在深陷外遇引發的超級風暴，稍早前，婚外情對象黃樂（Alice Huang）被指是中國間諜，且涉及利用在新加坡的空殼公司Megaspeed非法轉運輝達晶片到中國，形成國安問題。11日紐約時報再爆出，黃仁勳也曾與公司醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）發展不倫關係。

根據華爾街日報最新報導，輝達董事會正準備撤換黃仁勳，最快11日開會決定他的去留。主要是企業多訂有禁止主管和部屬交往的規定，而鮑爾是直接向黃仁勳報告的下屬。輝達、黃仁勳及鮑爾目前均未證實紐時的相關報導。

以下為此事件由近至遠的時間軸：

2026年11月11日

紐時報導黃仁勳另也與鮑爾發生婚外情，輝達股價繼續下跌，華爾街日報說，輝達董事會將開會討論黃仁勳去留。

美眾議院中國問題特別委員會主席穆倫納爾（Moolenaar）對福斯商業新聞表示，如果黃仁勳不同意出席國會詢問外遇女間諜的閉門簡報會，可能對黃仁勳發出國會傳票。

2026年11月9日至10日

多家主要媒體陸續刊出輝達與黃樂相關公司往來的更多細節。The Information說，黃樂2023年時另有成立一家中國公司「上海世紀立通」，前後採購價值高達75億美元的輝達晶片，其中包括美國政府禁售晶片。彭博報導，美國政府2025年針對Megaspeed涉嫌走私AI晶片一事展開調查期間，輝達首席法務長泰德（Tim Teter）曾經關切並聯絡商務部副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler），要了解川普政府是否參與扣留黃樂。

金融時報則是揭露，黃樂2025年初為一個設於亞洲的資料中心尋找資金時，向中國的潛在投資人打包票，說取得 GPU（圖形處理器）完全不會有問題。

2026年11月8日

黃仁勳向輝達員工發出信函，承認婚外情、表達歉意。信中沒提黃樂，但強調自己愛國，支持美國的國家安全；將配合輝達董事會啟動的調查。當天晚間，美國總統川普回答記者提問，稱黃仁勳是「一位很好的人」，認為黃應該繼續擔任輝達執行長。

2026年11月5日

國會眾院三個委員會的共和黨籍主席聯名要求黃仁勳出席閉門簡報會。中國問題特別委員會主席穆倫納爾、外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast），情報常設特別委員會主席克勞福德（Rick Crawford）共同具名寫信給黃仁勳，請他前去釐清中國滲透美國取得尖端科技的國安疑慮。

2026年10月29日

紐時報導，美國已調查黃樂和Megaspeed超過一年時間，黃樂被美方懷疑是中國間諜，且與黃仁勳有著密切關係。輝達發言人瑞佐（John Rizzo）否認兩人關係有任何不尋常，表示與客戶會面是執行長工作的一部分。他還說：「如果美國政府認定任何人對美國產業構成威脅，會讓我們知道。」

2026年春季

川普政府決政官員間流傳一份內部秘密備忘錄，指黃仁勳與Megaspeed高階主管黃樂有關係，且黃樂是中國國家安全部的間諜。在紐時報導之前，外界不知道有這份備忘錄。據了解，該備忘錄是在國務卿盧比歐監督下寫成。

2025年年底

川普據說此時已獲知美國對黃樂的監控情況，以及她與黃仁勳的關係，但並未採取行動。黃仁勳是川普盟友，多次主張美國政府應允許輝達擴大在中國的業務。

2025年10月

Megaspeed確認此時同時受到美國與新加坡政府的調查，它被懷疑協助中國企業規避美國對高階晶片出口所實施的禁運限制，取得由其轉運的晶片。Megaspeed做為雲端服務供應商，曾將算力出租給中國網路巨頭阿里巴巴（Alibaba）等中國企業。

輝達發言人當時為Megaspeed辯護，指其營運方式符合美國出口管制規定。

媒體報導指向美國總統川普早已知道黃樂的問題，卻未採取任何行動。圖為10月8日川普在華府頒發國家科學獎章給黃仁勳。 （路透）