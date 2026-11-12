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Nvidia沒有黃仁勳會怎樣？華爾街揭接班難題

編譯季晶晶／即時報導
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黃仁勳若卸下執行長，輝達恐難維持高估值。（路透）
黃仁勳若卸下執行長，輝達恐難維持高估值。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

市場擔心黃仁勳若離開輝達，雖然AI晶片業務仍強勁，但公司估值、治理與接班問題都可能引發重估。

沒有黃仁勳的Nvidia輝達（另稱英偉達）會是什麼樣？華爾街開始擔心，即使AI晶片生意依然強勁，這家公司也可能失去投資人願意給予高估值的重要理由：相信黃仁勳能帶領輝達，也能為AI產業指路。

輝達董事會傳出準備撤換黃仁勳後，輝達股價11日紐約盤後跌幅一度擴大至10%。若跌勢延續至正常交易時段，市值將跌破4兆美元。市場正重新評估，少了這位創辦人的輝達，值多少錢。

換CEO牽動整家公司

投資研究機構The Motley Fool資深投資分析師David Meier表示，黃仁勳是輝達的關鍵人物，該公司的組織架構是以他作為主要決策者來設計的。如果他遭撤換的風險升高，會對公司產生重大影響，董事會必須立即向股東說明。

Karobaar Capital投資長Haris Khurshid認為，黃仁勳與輝達的策略及往來關係緊密相連，市場現在必須重新評估的，已超出醜聞本身，還包括公司治理，以及過度依賴單一領導人的風險。

Integrity Asset Management投資組合經理人Joe Gilbert說，黃仁勳不只是AI的代表人物，更可說是AI基礎建設的設計者。輝達必須推出新的公司代表，而接班人得證明自己有能力勝任；即使如此，要複製黃仁勳的遠見仍極為困難，甚至可能辦不到。

獲利好未必撐得住高估值

Saxo Markets首席投資策略師Charu Chanana直言，輝達股價享有的部分溢價，來自投資人相信黃仁勳有能力為AI產業設定方向。

誰能延續他的願景、輝達的中國策略將如何走下去，現在都出現不確定性。她表示，即使獲利維持強勁，這些疑問仍可能壓低市場願意給予輝達的估值。強勁需求能讓投資人安心，卻無法完全抵銷領導層的不確定性。

華爾街的態度已開始轉變。繼Baird將輝達降評至中立、摩根士丹利將其移出首選名單後，伯恩斯坦（Bernstein）也將評級從優於大盤調降至與大盤一致，目標價由400美元砍半至200美元。

包括Stacy Rasgon在內的伯恩斯坦分析師表示，他們理解逢低買進的理由，但擔心仍有更多問題尚未浮現，因此寧可先在場邊觀望。

黃仁勳能否退居幕後？

JonesTrading首席市場策略師Michael O’Rourke指出，接班人面對的局面將十分艱難。黃仁勳先前預估今年營收成長70%，但考量輝達提供客戶融資，以及積極進取的業務手法，他預期繼任者未來一年可能忙於滅火與收拾殘局。

也有分析師提出另一條路：黃仁勳卸下執行長，繼續參與策略。

Zacks投資管理公司首席市場策略師Brian Mulberry認為，黃仁勳的策略眼光，對輝達接下來的創新、研發與執行仍十分重要。他可能受到懲處、不再擔任執行長，但仍以董事或策略顧問身分留在公司。

輝達預定11月17日公布季度財報。

精華 FAQ

  • 分析師認為，輝達的高估值不只來自AI晶片獲利，也來自市場相信黃仁勳能帶隊並為產業定方向；若他離開，這種領導者溢價可能明顯下降。

  • 消息傳出後，輝達盤後股價一度重挫10%，若跌勢延續到正常交易時段，市值可能跌破4兆美元，顯示市場正快速重新評價公司價值。

  • 多位分析師指出，黃仁勳與公司策略、客戶關係高度綁定，接班人將面臨艱難局面；即使AI需求仍強，也難完全複製他的遠見與市場信任。

黃仁勳 NVIDIA 華爾街

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