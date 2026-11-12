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誰接黃仁勳？Nvidia董事會開會定去留 傳財務長柯蕾絲暫代

編譯劉忠勇／綜合外電
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Semafor引述消息人士報導，部分董事傾向先由財務長柯蕾絲（Colette K...
Semafor引述消息人士報導，部分董事傾向先由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長。(輝達官網)

AI摘要

文章摘要整理：

輝達董事會傳正評估黃仁勳去留並物色接班人，可能先由財務長柯蕾絲暫代，長期人選則包括巴克等內部主管。

輝達NVIDIA）董事會目前正在線上開會討論執行長黃仁勳的去留，並已委託外部業者物色接班人。Semafor引述消息人士報導，部分董事傾向先由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長，再尋找正式接任人選。目前尚未公布人事決定。

彭博引述知情人士報導，董事會正考慮先任命臨時執行長。華爾街日報稍早則報導，董事會準備撤換黃仁勳。

紐時周三引述曾在輝達任職的人士報導，黃仁勳也曾和直接下屬的醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）交往。

Business Insider引述分析師和前員工看法，列出幾名可能的接班人選，包括柯蕾絲和副總裁巴克（Ian Buck）。這些是外界提出的人選，尚未獲輝達證實。

DA Davidson分析師盧利亞（Gil Luria）認為，柯蕾絲是黃仁勳以外，輝達另一位知名度較高的主管，可能在他離職後暫代執行長。柯蕾絲已在輝達任職13年，先前曾在思科和微軟擔任財務職務。

但柯蕾絲缺乏黃仁勳領導輝達所倚重的工程背景。若要尋找長期接班人，巴克是另一個可能選擇。他在輝達任職22年，曾協助開發CUDA。這套軟體是輝達在AI領域取得優勢的重要基礎。

前員工指出，巴克負責的資料中心事業，幾乎貢獻輝達全部營收。另一名前員工則認為，考量輝達獨特的企業文化，理想人選應是熟悉內部價值觀和做事方式的現任主管。

Synovus Trust副總裁Dan Morgan也認為，共同創辦人馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）可能在領導層調整中扮演更重要角色。

外界另提到Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）和亞馬遜雲端運算服務（AWS）執行長賈曼（Matt Garman）。兩人掌管大規模雲端事業，積極投資AI基礎建設，也和輝達密切合作，熟悉帶動輝達成長的客戶需求和技術。

輝達從未公開指定黃仁勳的接班人。他採取扁平組織架構，約有60人直接向他報告。The Futurum Group執行長紐曼（Daniel Newman）說，黃仁勳在位時，這套方式運作得很好，但也使輝達沒有培養、考驗或公開確立接班人。

黃仁勳的兩名子女黃敏珊和黃勝斌都在輝達任職。一名前員工說，擔任實體AI產品行銷資深總監的黃敏珊，已在各項事業中展現更大影響力，可能是在為更重要的領導角色作準備。

Circular Technology全球研究主管蓋斯維斯（Brad Gastwirth）指出，黃仁勳雖持有輝達約3.6%股權，但表決權不足以掌控輝達。不過，除非調查發現嚴重不當行為，否則他對接班安排很可能仍有相當影響力。

董事會面臨的兩難是，黃仁勳自創立以來一直領導輝達，帶領股價累計上漲逾700,000%，也善用輝達資源投資AI供應鏈和新創業者。但若讓他留任，董事會可能持續面對國會、投資人、客戶和員工追究，兩段關係是否涉及公司機密或利益衝突。

蓋斯維斯認為，黃仁勳的技術專長、策略眼光和產業人脈幾乎無法複製。輝達即使換人仍能營運，但能否維持同樣的創新和執行速度，將是問題。

編輯推薦

精華 FAQ

  • 董事會正在線上開會討論執行長黃仁勳的去留，並已委託外部業者尋找接班人。消息指出，是否先任命臨時執行長仍在評估中，尚未有正式人事決定。

  • 因為她是黃仁勳之外最具知名度的高層之一，任職已13年，且曾在思科與微軟擔任財務職務，具備穩定經營與對外溝通能力，但缺乏工程背景。

  • 黃仁勳採取扁平組織架構，約有60人直接向他報告，這套方式在他領導下運作良好，但也讓公司沒有公開確立、培養或考驗明確的接班梯隊。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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