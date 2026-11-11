Nvidia股價恐再狂瀉30%？黃仁勳若下台 估市值將蒸發近三分之一

輝達傳出董事會正在考慮執行長黃仁勳的去留。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 分析師警告，黃仁勳若遭撤換，輝達股價恐重挫25%至30%。

分析師警告，黃仁勳若遭撤換，輝達股價恐重挫25%至30%。 重點二： 市場擔心黃仁勳離任後，輝達AI領導地位與定價能力會受損。

市場擔心黃仁勳離任後，輝達AI領導地位與定價能力會受損。 重點三：粗估若市占率下滑，輝達2030年毛利與市值都可能大幅縮水。

輝達 (Nvidia)傳出董事會正在考慮執行長黃仁勳 的去留，投資人開始計算他若遭到解職，對輝達的股價影響。一些分析師預估，黃仁勳若下台，輝達市值可能因此蒸發近三分之一。

分析師悲觀預估：股價恐重挫30%、下探122美元

向來多頭的知名科技分析師、投資機構Yorkville Ives分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，若黃仁勳離職，輝達股價可能下跌25%至30%，意味著每股股價可能降至約122美元。

這代表，會比11日收盤的約每股173美元，再下跌約30%。

艾夫斯在一份研究報告中寫道：「我們認為，如果黃仁勳遭到撤換，輝達作為一家企業及其股票的價值將大幅縮水25%至30%。這不僅會改變公司的未來發展方向，也將徹底改變美國及全球AI GPU市場的競爭環境，尤其是在中國市場。」

他指出，輝達面臨所謂的「關鍵人物風險」，也就是公司的很大一部分價值，都與黃仁勳的知名度、形象及個人影響力緊密相連，「黃仁勳是輝達的DNA，公司的AI成就與雄心壯志，都高度仰賴他繼續擔任執行長。黃仁勳是無可取代的」。

Freedom Broker資深股票分析師托爾馬喬夫（Yegor Tolmachev）估計，輝達股價可能重挫10%至30%，「股價跌幅將取決於幾項因素，尤其是黃仁勳的接班人能否掌握足夠的影響力，以及公司面臨的制裁措施有多嚴厲」。

借鏡特斯拉與OpenAI：明星CEO去留牽動千億市值

英國金融時報的投資評論專欄作者佛利（John Foley）指出，執行長被解職其實相當常見，去年羅素3000指數成分企業中，離職的執行長約有七分之一是遭到解職。麥當勞、英特爾過去都發生過執行長與員工發生婚外情而遭解職的案例，消息公布後，兩家公司股價跌幅都不到3%。

然而，對於由明星級執行長領軍的企業而言，利害關係就高得多，例如2018年美國證管會控告電動車大廠特斯拉（Tesla）誤導股東，要求解除馬斯克的執行長及董事長職務，當時特斯拉股價下跌15%。

另外，2023年，OpenAI執行長暨共同創辦人奧特曼遭到撤職，當時理由是對董事會「未能始終保持坦誠」。儘管OpenAI並未上市，這項消息仍讓持有其部分股權的微軟市值蒸發近500億美元。

輝達同樣是靠有著明星光環的執行長在領導。佛利指出，在醜聞曝光前，輝達市值高達4.5兆美元。即使沒有黃仁勳擔任執行長，公司手中仍握有未來數年累積的客戶需求。但如果少了這位事必躬親的領導者，輝達可能會失去部分主導市場的市占率，以及強大的定價能力，而定價能力則反映在公司的毛利率上。

輝達傳出董事會正在考慮執行長黃仁勳的去留。(路透)

市占與毛利率雙雙承壓 2030年毛利恐少3,000億美元

佛利進行了一項粗略的估算。他說，美銀分析師預估，假設輝達維持72%的GPU晶片市占率，以及73%的毛利率，那麼2030年全年毛利將達9,300億美元。

但如果輝達的市占率降至較不具主導地位的50%，獲利能力也隨之下滑，毛利率降至65%，那麼預估毛利將減少3,000億美元。相較下，超微（AMD）當前的毛利率約55%。

假設投資人對每1美元獲利所給予的估值倍數維持不變，這意味著輝達可能損失1.4兆美元市值，相當於黃仁勳桃色間諜事件曝光前公司總市值的30%。

市場尚未完全反映利空 輝達股價恐還有20%下探空間

截至周二，投資人顯然還沒有預期情況會惡化到這種程度。輝達股價已下跌10%。其中部分跌幅可能反映，即使黃仁勳留任，輝達的光環也可能因此受損，政治影響力也會有所減弱。

但整體而言，目前輝達股價反映的損失，只達到上述簡化估算所推算、假設黃仁勳卸下職務時可能造成損失的三分之一。

那麼這代表，輝達股價還要再跌20%。

在最新輝達董事會可能傳出撤換黃仁勳的消息後，輝達股價在11日收盤後又重挫約9%，至每股158.78美元。