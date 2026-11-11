我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳陷下台危機 黃樂人在哪？彭博揭她動向

Nvidia股價恐再狂瀉30%？黃仁勳若下台 估市值將蒸發近三分之一

Nvidia股價恐再狂瀉30%？黃仁勳若下台 估市值將蒸發近三分之一

國際中心／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達傳出董事會正在考慮執行長黃仁勳的去留。(路透)
輝達傳出董事會正在考慮執行長黃仁勳的去留。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：分析師警告，黃仁勳若遭撤換，輝達股價恐重挫25%至30%。
  • 重點二：市場擔心黃仁勳離任後，輝達AI領導地位與定價能力會受損。
  • 重點三：粗估若市占率下滑，輝達2030年毛利與市值都可能大幅縮水。

輝達(Nvidia)傳出董事會正在考慮執行長黃仁勳的去留，投資人開始計算他若遭到解職，對輝達的股價影響。一些分析師預估，黃仁勳若下台，輝達市值可能因此蒸發近三分之一。

分析師悲觀預估：股價恐重挫30%、下探122美元

向來多頭的知名科技分析師、投資機構Yorkville Ives分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，若黃仁勳離職，輝達股價可能下跌25%至30%，意味著每股股價可能降至約122美元。

這代表，會比11日收盤的約每股173美元，再下跌約30%。

艾夫斯在一份研究報告中寫道：「我們認為，如果黃仁勳遭到撤換，輝達作為一家企業及其股票的價值將大幅縮水25%至30%。這不僅會改變公司的未來發展方向，也將徹底改變美國及全球AI GPU市場的競爭環境，尤其是在中國市場。」

他指出，輝達面臨所謂的「關鍵人物風險」，也就是公司的很大一部分價值，都與黃仁勳的知名度、形象及個人影響力緊密相連，「黃仁勳是輝達的DNA，公司的AI成就與雄心壯志，都高度仰賴他繼續擔任執行長。黃仁勳是無可取代的」。

Freedom Broker資深股票分析師托爾馬喬夫（Yegor Tolmachev）估計，輝達股價可能重挫10%至30%，「股價跌幅將取決於幾項因素，尤其是黃仁勳的接班人能否掌握足夠的影響力，以及公司面臨的制裁措施有多嚴厲」。

借鏡特斯拉與OpenAI：明星CEO去留牽動千億市值

英國金融時報的投資評論專欄作者佛利（John Foley）指出，執行長被解職其實相當常見，去年羅素3000指數成分企業中，離職的執行長約有七分之一是遭到解職。麥當勞、英特爾過去都發生過執行長與員工發生婚外情而遭解職的案例，消息公布後，兩家公司股價跌幅都不到3%。

然而，對於由明星級執行長領軍的企業而言，利害關係就高得多，例如2018年美國證管會控告電動車大廠特斯拉（Tesla）誤導股東，要求解除馬斯克的執行長及董事長職務，當時特斯拉股價下跌15%。

另外，2023年，OpenAI執行長暨共同創辦人奧特曼遭到撤職，當時理由是對董事會「未能始終保持坦誠」。儘管OpenAI並未上市，這項消息仍讓持有其部分股權的微軟市值蒸發近500億美元。

輝達同樣是靠有著明星光環的執行長在領導。佛利指出，在醜聞曝光前，輝達市值高達4.5兆美元。即使沒有黃仁勳擔任執行長，公司手中仍握有未來數年累積的客戶需求。但如果少了這位事必躬親的領導者，輝達可能會失去部分主導市場的市占率，以及強大的定價能力，而定價能力則反映在公司的毛利率上。

輝達傳出董事會正在考慮執行長黃仁勳的去留。(路透)
輝達傳出董事會正在考慮執行長黃仁勳的去留。(路透)

市占與毛利率雙雙承壓 2030年毛利恐少3,000億美元

佛利進行了一項粗略的估算。他說，美銀分析師預估，假設輝達維持72%的GPU晶片市占率，以及73%的毛利率，那麼2030年全年毛利將達9,300億美元。

但如果輝達的市占率降至較不具主導地位的50%，獲利能力也隨之下滑，毛利率降至65%，那麼預估毛利將減少3,000億美元。相較下，超微（AMD）當前的毛利率約55%。

假設投資人對每1美元獲利所給予的估值倍數維持不變，這意味著輝達可能損失1.4兆美元市值，相當於黃仁勳桃色間諜事件曝光前公司總市值的30%。

市場尚未完全反映利空 輝達股價恐還有20%下探空間

截至周二，投資人顯然還沒有預期情況會惡化到這種程度。輝達股價已下跌10%。其中部分跌幅可能反映，即使黃仁勳留任，輝達的光環也可能因此受損，政治影響力也會有所減弱。

但整體而言，目前輝達股價反映的損失，只達到上述簡化估算所推算、假設黃仁勳卸下職務時可能造成損失的三分之一。

那麼這代表，輝達股價還要再跌20%。

在最新輝達董事會可能傳出撤換黃仁勳的消息後，輝達股價在11日收盤後又重挫約9%，至每股158.78美元。

編輯推薦

精華 FAQ

  • 因為黃仁勳被視為輝達的核心資產，帶動AI布局、品牌聲望與市場信心。分析師認為他若離任，將削弱公司主導力、定價能力與投資人對未來成長的預期。

  • Yorkville Ives分析師估計，若黃仁勳遭撤換，輝達股價可能下跌25%至30%，約落到122美元附近；另一位分析師則認為跌幅可能介於10%至30%之間。

  • 文章引述估算指出，若輝達市占率降至50%、毛利率跌至65%，2030年毛利可能少3,000億美元；若估值倍數不變，市值恐蒸發1.4兆美元，約占30%。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

上一則

黃仁勳會戳破AI泡沫？Nvidia雖非大到不能倒 4千億承諾恐成AI供應鏈炸彈

延伸閱讀

Nvidia跌出便宜價？分析師：黃仁勳下台就沒有理由「看多」了

Nvidia跌出便宜價？分析師：黃仁勳下台就沒有理由「看多」了
CNN探討Nvidia失去黃仁勳能否生存 專家評估仍具優勢

CNN探討Nvidia失去黃仁勳能否生存 專家評估仍具優勢
黃仁勳會戳破AI泡沫？Nvidia雖非大到不能倒 4千億承諾恐成AI供應鏈炸彈

黃仁勳會戳破AI泡沫？Nvidia雖非大到不能倒 4千億承諾恐成AI供應鏈炸彈
黃仁勳認婚外情 輝達股價看跌近3% 亞洲供應鏈恐受波及

黃仁勳認婚外情 輝達股價看跌近3% 亞洲供應鏈恐受波及

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
輝達董事會目前可能根本無意撤換黃仁勳，但部分與輝達關係密切的人士可能已在考慮備案。(路透)

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長 媒體點名蘇姿丰等4名可能接班人

2026-11-10 22:47

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
受不了民主黨政策和高物價 加州人搬到德州 今卻後悔了

受不了民主黨政策和高物價 加州人搬到德州 今卻後悔了
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加