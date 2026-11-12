美拚AI電力基建 擬鬆綁能源計畫審查 有助資料中心擴張

AI摘要 文章摘要整理： 美國參院推進能源許可改革，擬加速電廠與輸電建設，支撐AI資料中心擴張，並帶動鴻海、廣達及華城、士電等台鏈受惠。

美國聯邦參院 通過啟動一項跨黨派能源許可改革法案的辯論程序，準備大幅鬆綁能源計畫審查流程以加速建設，並要求AI資料中心承擔更多能源成本。

這項名為「跨黨派美國可負擔性與就業法案」（BAAJA），是美國期中選舉後國會首次重大立法行動，外界解讀是AI產業一大利多。

此外，不僅AI基建腳步可望延續，鴻海 、廣達等AI台鏈受惠，也將為耕耘北美市場多年的華城、士電等台灣重電廠帶來政策利多商機。

業界指出，美國民眾普遍關注AI高耗電問題，反對資料中心快速建置，以免高電價衝擊生活。

這次參院準備鬆綁能源計畫審查流程，指標意義是面對AI帶來的龐大用電需求，兩黨重要政策人物選擇合作增加供給、加快建設，將供電配套推上立法議程，為資料中心持續擴張建立基礎。

如此一來，有助緩解民主黨在期中選舉大勝，引發AI基建腳步可能受阻的疑慮，透過加速自有電廠建置，資料中心不和一般民眾搶電，順利推進AIDC建設腳步。

美國聯邦參院是以73票贊成、25票反對，通過啟動這項程序，準備簡化並加速發電廠、天然氣管線、輸電線路及其他能源建設的審查流程。

美國兩黨攜手推進AI電力建設，輸配電建設是台鏈受惠重點。華城長期供應美國電力公司及AI資料中心，總經理許逸德日前表示，美國AIDC累積訂單約250億元，專案均已取得許可，已開始承接2029、2030年出貨訂單。

台灣台中廠擴建預計2027年第三季投產，主攻超高壓大型變壓器。