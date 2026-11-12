SpaceX衝太空發電 引進年產能100GW太陽能電池產線

AI摘要 文章摘要整理： SpaceX引進100GW太陽能電池產線，準備為太空AI與衛星計畫供電，市場並預期台灣太陽能廠將跟著受惠。

億萬富豪馬斯克 積極衝刺太陽能布局，旗下SpaceX 11日宣布將引進年產能高達100GW（10億瓦）的太陽能電池整套生產線，用以在太空發電，藉此加速太空AI布局。

馬斯克以實際行動大手筆投入太陽能，顯示未來太空AI用電採太陽能趨勢確立。太空AI已成為全球科技巨頭下一個戰場，馬斯克領頭在太陽能領域衝鋒，業界預料Google 、亞馬遜等積極卡位太空AI的大咖也不會落後，將引爆太陽能新一波熱潮，元晶、聯合再生等太陽能台廠跟著旺。

業界認為，馬斯克登高一呼要靠太陽能備戰太空AI，凸顯科技巨擘在地面AI資料中心建設受阻後，積極卡位太空AI商機，太陽能作為太空AI唯一的電力來源，後市可期。

太空AI將引爆龐大太陽能發電需求，台灣太陽能廠積極投入。

其中，聯合再生已攜手海內外團隊開發業界最看好，用於太空AI發電的鈣鈦礦矽晶疊層太陽能模組，伴隨公司品牌力發威，有信心爭取更多訂單。元晶也正積極在相關領域發力，卡位商機。

馬斯克在社群平台X發文指出，SpaceX已向太陽能設備商SINGULUS訂購年產能達100GW的異質結（HJT）太陽能電池設備，目的是支援Starmind人工智慧（AI）衛星計畫，藉此實現「有意識的太陽」。馬斯克的太陽能建置計畫龐大，相當於4.4座大陸三峽電站總裝機容量。

馬斯克於今年初的世界經濟論壇指出，「有意識的太陽」是對Starmind衛星的願景，而利用太陽能在太空建造AI資料中心是「唯一不必過多考慮的選擇」，只需要讓太陽能板面向太陽，散熱器背對太陽即可。

根據馬斯克估算，太陽能板每平方公尺可產生約250瓦電力，衛星所需的太陽能板面積為散熱器的五倍，且衛星大部分重量都來自太陽能板，有必要強化布局。

業界認為，儘管馬斯克買德商的設備建置太陽能電池產能，後段模組端仍可能外包，而且部分特定規格的電池、模組產能，台廠仍有優勢，更重要的是，其他科技巨擘也會跟進太空AI布局，屆時包括元晶、聯合再生、茂迪等台廠均有望受惠。