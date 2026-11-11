矽谷光環褪色？為何紐約成為科技人才新首選 工作機會還更多

各行各業都想將人工智慧融入工作，這使得紐約的科技工作職位數超過灣區，從業人員人數也持續增加。科技人員示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Israel Andrade）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約都會區科技人才與職位數已超越舊金山灣區，AI帶動傳產與科技公司擴張，但高生活成本也加劇紐約的居住壓力。

加州是美國科技業的核心重鎮，但如今這個地位似乎正逐漸被紐約取代。CNBC Make It報導，為了將人工智慧融入工作，紐約都會區的科技工作者人數已經超越舊金山灣區 ，過去四年來紐約的科技從業人員增加，但舊金山則是減少，人工智慧公司如OpenAI也不斷擴大在紐約市的業務。

25歲的蘇利文（Erin Sullivan）2023年從奧克拉荷馬大學資訊工程系畢業後，進入紐約的美國銀行擔任軟體工程師，在她決定在紐約工作前，她只去過紐約一次。

蘇利文說，那次造訪紐約讓她留下深刻印象，可以跳上地鐵到任何地方對她來說很神奇，她知道自己還想回到紐約，而她只是被紐約吸引的眾多科技工作者中的其中一人。

房地產和投資公司世邦魏理仕（CBRE）一份8月的報告指出，紐約都會區現在有全美最多的科技工作者，有39萬4300個職位，灣區則有37萬5730個。2022至2025年間，紐約的科技從業人員增加了超過3萬人，舊金山則少了將近2萬4千人。

世邦魏理仕副主席柯里內特（Lauren Crowley Corrinet）說，在當今的科技人才市場，紐約是第一。

代表紐約科技產業的非營利組織Tech:NYC的執行長薩繆爾斯（Julie Samuels）說，紐約的科技人才招募熱潮大多數來自傳統科技領域以外的行業；Tech:NYC本月發布了一份報告，其中的數據指出紐約只有35%的科技從業人員任職於科技公司和新創公司，64%的人則在非科技公司如銀行或媒體服務。

薩繆爾斯說，想想那些在紐約已經發展很久的行業如金融和房地產業，科技也日益成為推動這些行業發展的動力，為了跟上人工智慧的腳步，每個人都在招募科技人員和顧問，這些傳統產業都在思考要如何把人工智慧融入到工作中。

人工智慧公司也正擴展在紐約的業務，OpenAI在曼哈頓下城租了一間9萬平方英尺的辦公室，Anthropic說今年計畫將紐約的員工增加一倍至1千人。

柯里內特說，紐約對科技人員極具吸引力，紐約什麼都有，也是充滿活力、引人入勝的居住地。

薩繆爾斯說，但紐約昂貴的生活成本對大學一畢業就達到六位數年薪的科技人員來說也是一大挑戰，另一方面，大量高薪科技從業人員的湧入可能會加劇其他紐約人的生活成本危機，她認為紐約快速成長的科技產業應嘉惠所有紐約人，而非只有科技新貴享受好處。