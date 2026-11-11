CoreWeave執行長力挺Nvidia 表示「沒有理由」認為合作關係會改變
CoreWeave執行長英崔特公開力挺Nvidia，強調雙方合作密切且穩定，並表示目前沒有任何理由相信這段夥伴關係會改變。
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CoreWeave執行長英崔特公開力挺Nvidia，強調雙方合作密切且穩定，並表示目前沒有任何理由相信這段夥伴關係會改變。
AI雲端服務業者CoreWeave執行長英崔特（Michael Intrator）對公司與輝達（Nvidia）的合作關係表達信心。輝達不僅是CoreWeave的重要支持者，也是其供應商，但目前正深陷執行長黃仁勳的桃色間諜風波之中。
在CoreWeave周二（10日）公布財報後，英崔特受訪時表示：「輝達是一家極其重要的科技公司，也是非常出色的合作夥伴，一直以來都是CoreWeave的優秀夥伴。我們仍持續與他們密切合作。」
英崔特不願評論輝達目前的情況，表示此時不適合對相關調查發表看法。
他在訪問中表示：「他們是很棒的合作夥伴，而且現在依然如此。在整個合作關係中，我們實際上與輝達內部數百甚至數千名員工都有接觸。你知道，我們沒有任何理由相信這種合作關係會有所改變。就是如此。」
英崔特表示，Nvidia一直是CoreWeave極其重要且出色的合作夥伴，雙方目前仍持續密切合作，因此他對這段關係保持高度信心。 沒有。英崔特明確表示，Nvidia目前正處於相關調查與風波中，此時不適合對案件或調查內容發表看法，因此他選擇不置評。 他指出，CoreWeave在合作過程中與Nvidia內部數百甚至數千名員工都有接觸，彼此連結深厚，因此沒有任何理由相信合作關係會發生變化。
精華 FAQ
英崔特表示，Nvidia一直是CoreWeave極其重要且出色的合作夥伴，雙方目前仍持續密切合作，因此他對這段關係保持高度信心。
沒有。英崔特明確表示，Nvidia目前正處於相關調查與風波中，此時不適合對案件或調查內容發表看法，因此他選擇不置評。
他指出，CoreWeave在合作過程中與Nvidia內部數百甚至數千名員工都有接觸，彼此連結深厚，因此沒有任何理由相信合作關係會發生變化。
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