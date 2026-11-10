我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李澤楷公司賣出全球最貴人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

吃不完想打包 帳單多出6美元「餐盒費」 餐廳解釋更玄了

Nvidia跌出便宜價？分析師：黃仁勳下台就沒有理由「看多」了

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達股價在黃仁勳婚外情風波爆發後兩日累跌約10%，分析師警告，他若遭撤換，看多輝...
輝達股價在黃仁勳婚外情風波爆發後兩日累跌約10%，分析師警告，他若遭撤換，看多輝達的理由也將隨之消失。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳捲入風波後，輝達股價大跌，華爾街擔憂這位靈魂人物去留與AI熱潮是否降溫，儘管估值已大幅回落，前景仍充滿不確定性。

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情風波爆發後，公司股價連續兩個交易日累計下跌約10%，逼近3月30日以來最低水準。華爾街正思索，這家全球規模最大、最重要的AI晶片製造商，能否留住靈魂人物黃仁勳。

唯一給予輝達賣出評級的分析師、Seaport Global Securities的戈德堡（Jay Goldberg）說，「如果黃仁勳離開，看多的理由也隨之消失。要想像一間沒有黃仁勳的輝達，似乎是不可能的。如果他被撤換，股價將失去支撐。我不知道這可能性有多高，但那將是毀滅性的。」

在這場危機之前，輝達股價就已承壓，市場愈來愈懷疑AI熱潮能維持多久，以及支撐這波熱潮的數千億美元資本支出能否持續。上周期中選舉中，反對資料中心的候選人在德州等關鍵州勝選，更增添市場疑慮。

持有輝達股票的Aprio財富管理公司投資長瓦里斯（Simeon Wallis）指出，早在期中選舉前，市場對AI建設成本的看法就已轉變，選舉只是進一步提高不確定性，如今還得等輝達董事會的後續動作，讓前景更加不明朗。

他說，現在判斷情況是否已根本改變，還為時過早，「但短期內很難有太大信心」。

對投資人而言，這波拋售讓輝達股價降至多年低點。目前股價相當於未來12個月預估每股盈餘的不到12倍，預估本益比為2013年以來最低；相對於標普500指數的估值，也降至2002年以來最低。

輝達的PEG比率，也就是本益比除以獲利成長率，更降至0.162的歷史低點。不過，戈德堡提醒，黃仁勳去留的不確定性太大，如今已很難判斷輝達的合理價值，情況可能先惡化才好轉。

目前分析師尚未調整對輝達2027與2028會計年度的營收及獲利預估，但可能在公司11月17日公布第3季財報後更新。市場預估，輝達第3季及截至1月31日的本會計年度，淨利與營收都將成長逾90%。

高速成長加上低本益比，是華爾街幾乎一面倒看好輝達的主因。彭博追蹤的82位分析z中，有78位給予買進評級，平均目標價為320美元，意味著未來12個月仍有逾90%的上漲空間。

Futurum Group執行長紐曼（Daniel Newman）表示：「樂觀的看法是，這件事僅止於私生活失檢，如果調查確認他沒有其他不當行為，股價應會回升。問題是，我們還不知道。」他說看好AI前景，但對輝達仍在觀望。他認為不少人也有同感：這波拋售帶來許多進場機會，但在情勢明朗前，可能會先選擇輝達以外的股票。

精華 FAQ

  • 消息爆發後，輝達股價連續2個交易日累計下跌約10%，並逼近3月30日以來的最低水準，顯示市場對公司領導層穩定性與未來成長動能出現明顯疑慮。

  • Seaport Global Securities的Jay Goldberg指出，市場幾乎難以想像沒有黃仁勳的輝達；若他被撤換，投資人對公司的看多理由將大幅消失，股價也可能失去核心支撐。

  • 輝達本益比已降至2013年以來低點，PEG也創歷史新低，但市場仍擔心AI資本支出能否持續，以及董事會後續動作會帶來何種影響，短期信心仍不足。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

上一則

押寶AI 台積電入股Anthropic、OpenAI

延伸閱讀

CNN探討Nvidia失去黃仁勳能否生存 專家評估仍具優勢

CNN探討Nvidia失去黃仁勳能否生存 專家評估仍具優勢
黃仁勳認婚外情 輝達股價看跌近3% 亞洲供應鏈恐受波及

黃仁勳認婚外情 輝達股價看跌近3% 亞洲供應鏈恐受波及
Nvidia股價Robinhood夜盤挫3.7% 黃仁勳桃色風暴延燒

Nvidia股價Robinhood夜盤挫3.7% 黃仁勳桃色風暴延燒
黃仁勳事件牽動Nvidia股價 美收緊晶片出口？台鏈看訂單

黃仁勳事件牽動Nvidia股價 美收緊晶片出口？台鏈看訂單

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
輝達執行長黃仁勳。路透

黃仁勳與中國女商人婚外情 財經專家與名人反應一覽

2026-11-09 12:15

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐