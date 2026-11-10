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川普連線突傳神秘女子笑聲 網瘋猜：哈普還是中國間諜？

黃仁勳跟間諜外遇 Nvidia市值2天蒸發4700億美元

中央社／紐約10日綜合外電報導
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受輝達執行長黃仁勳與中國女子黃樂婚外情風波影響，輝達股價10日持續下跌，若以兩個...
受輝達執行長黃仁勳與中國女子黃樂婚外情風波影響，輝達股價10日持續下跌，若以兩個交易日計算，其市值恐將蒸發超過4700億美元。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

媒體報導黃仁勳與疑似中國間諜女子往來，導致輝達市值兩日蒸發逾4700億美元，董事會與FBI已介入調查。

NVIDIA輝達股價10日持續下跌。由於市場對執行長黃仁勳與一名中國籍女商人黃樂的緋聞，以及這名女子涉嫌為北京從事間諜活動所引發後續風波的憂慮加深，其市值在短短兩個交易日一度蒸發逾4700億美元。

路透社報導，科技媒體The Information10日引述兩名知情人士報導，黃仁勳與黃樂的關係，協助促成至少價值75億美元的輝達（Nvidia）晶片出貨至中國企業。報導並指出，黃樂與黃仁勳並無親戚關係。

輝達董事會8日已展開內部調查。董事會獨立董事10日指出，已聘請前美國代理聯邦檢察官金賢俊（Joon Kim，音譯），以及知名的沃奇爾·立普頓律師事務所（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz）負責主導調查工作。

另一方面，美國聯邦調查局（FBI）也著手調查63歲的黃仁勳是否成為外國情報機構的鎖定目標。黃仁勳曾向員工坦承自己對妻子不忠，但未透露這段關係的具體細節。

美國總統川普表示曾與黃仁勳通話，並詢問他是否知道這名女子疑似是中國間諜。川普表示，黃仁勳說他「完全不知道」此事，而川普也相信輝達執行長所說的話。

「紐約時報」（New York Times）10日報導，美國國務卿兼國家安全顧問盧比歐（Marco Rubio）曾在川普搭乘「空軍一號」前往中國途中，向川普簡報美國情報機構掌握的資訊。相關情報顯示，黃仁勳與一名被認為是中國間諜的女子來往。

紐時引述知情人士指出，這至少是過去7個月內，川普第2次獲知相關情報。

這些指控進一步引發外界對輝達治理、出口管制合規情況，以及這家晶片大廠對黃仁勳領導能力過度依賴的關注。同時，投資人也更加擔憂，企業目前投入人工智慧（AI）基礎設施的龐大資金，是否真能帶來相應的投資回報。

輝達股價繼前一個交易日下跌4.3%後，10日續挫5.47%，這使得微軟（Microsoft）一度超越輝達，成為全球市值第2大企業。

美國銀行（Bank of America）分析師在一份研究報告中指出，「目前投資市場爭論的核心，在於這起事件是否僅限於個別公司，還是會進一步引發整個AI基礎設施產業的監管限制與營運中斷」，並稱「我們不應將尚未證實的指控，直接等同於已經發生的商業損害」。

The Information報導，黃樂與其丈夫及妹妹在中國和新加坡建立一個企業網絡，藉此取得輝達晶片。

報導指出，這個企業網絡的核心是中國上海世紀利通（Shanghai Century Litong）。這家公司2023年取得輝達優先雲端合作夥伴資格，因此能優先取得輝達晶片。

當受到美國出口管制的輝達晶片訂單陷入停滯時，黃樂運用自己與輝達及其經銷商間的關係取得貨源。根據報導，她協助將約24萬顆H100、H200，以及部分A100晶片運入中國。

根據報導，上海世紀利通租用算力並使用輝達晶片經營資料中心，其中部分晶片屬於禁止銷往中國的產品。

這些晶片部分被用於阿里巴巴、騰訊，以及中國規模較小的AI實驗室。

此外，黃樂也曾在新加坡註冊的Megaspeed公司中擔任高階主管。Megaspeed與上海世紀利通有關聯，並因涉嫌協助將輝達晶片從東南亞運往中國，遭到美國當局調查。

The Information還報導，黃樂利用與黃仁勳的關係提升個人及企業可信度，但刻意模糊自己在相關業務中的實際角色，並避免留下書面紀錄。

與此同時，「金融時報」（Financial Times）引述知情人士報導，美國商務部正延後將Megaspeed列入黑名單的相關程序。

美國商務部負責主持一個政府跨部門小組，這個小組負責管理所謂的「實體清單」（Entity List），列入清單的通常是與中國有關、且被認為是可能構成國家安全風險的組織。

目前尚不清楚Megaspeed是否就在受審查的企業之列，但根據報導，由於相關程序延後，Megaspeed目前尚未被列入黑名單。

美國商務部及輝達未立即回應路透社的置評請求。阿里巴巴、騰訊、Megaspeed及上海世紀利通，在正常營業時間以外也未能立即取得聯繫。

路透表示，目前無法獨立核實上述報導內容。

精華 FAQ

  • 主因是市場擔心黃仁勳與一名中國籍女商人的關係，可能牽涉中國間諜疑雲、出口管制與公司治理風險，進而衝擊投資人信心並引發拋售。

  • 輝達董事會已啟動內部調查，並聘請前美國代理聯邦檢察官與知名律所主導；FBI也正調查黃仁勳是否成為外國情報機構鎖定目標。

  • 除了黃仁勳個人風波，報導也引發對輝達出口管制合規、供應中國晶片的流程，以及AI基礎設施投資回報是否足夠的更大疑慮。

黃仁勳 間諜 NVIDIA

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