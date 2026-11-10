The Information：黃仁勳婚外情女主 促成輝達對中至少75億美元交易

輝達執行長黃仁勳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： The Information報導稱，黃仁勳婚外情與一名被指涉中共間諜的女性，疑似促成輝達至少75億美元對中晶片交易，並引發股價大跌。

科技新聞網站The Information報導，輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 與一名被指為中國間諜的女性有染，兩名知情人士透露，促成了輝達至少價值75億美元的晶片出貨到中國。

黃仁勳上周日對婚外情坦承不諱後，輝達周一（9日）股價收盤大跌4.3%，市值蒸發約1,900億美元。

另據貿易平台ImportGenius的紀錄顯示，這位婚外情女主角曾任職的Megaspeed，在馬來西亞的姐妹公司，在2024年6月至2026年2月期間，至少斥資48億美元購買包括輝達晶片和技術的先進AI設備。對於一家規模較小、名不見經傳的公司而言，這是一筆巨款。