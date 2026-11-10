The Information：黃仁勳婚外情女主 促成輝達對中至少75億美元交易
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The Information報導稱，黃仁勳婚外情與一名被指涉中共間諜的女性，疑似促成輝達至少75億美元對中晶片交易，並引發股價大跌。
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The Information報導稱，黃仁勳婚外情與一名被指涉中共間諜的女性，疑似促成輝達至少75億美元對中晶片交易，並引發股價大跌。
科技新聞網站The Information報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與一名被指為中國間諜的女性有染，兩名知情人士透露，促成了輝達至少價值75億美元的晶片出貨到中國。
黃仁勳上周日對婚外情坦承不諱後，輝達周一（9日）股價收盤大跌4.3%，市值蒸發約1,900億美元。
另據貿易平台ImportGenius的紀錄顯示，這位婚外情女主角曾任職的Megaspeed，在馬來西亞的姐妹公司，在2024年6月至2026年2月期間，至少斥資48億美元購買包括輝達晶片和技術的先進AI設備。對於一家規模較小、名不見經傳的公司而言，這是一筆巨款。
報導指稱，輝達執行長黃仁勳與一名被指為中國間諜的女性有染，兩名知情人士認為，這段關係促成了輝達至少75億美元的晶片出貨到中國。 黃仁勳上周日坦承婚外情後，輝達股價在周一收盤大跌4.3%，公司市值約蒸發1,900億美元，顯示市場對相關消息反應非常劇烈。 ImportGenius紀錄顯示，Megaspeed在馬來西亞的姐妹公司於2024年6月至2026年2月間，至少花48億美元購買包含輝達晶片與技術的先進AI設備，金額相當驚人。
精華 FAQ
報導指稱，輝達執行長黃仁勳與一名被指為中國間諜的女性有染，兩名知情人士認為，這段關係促成了輝達至少75億美元的晶片出貨到中國。
黃仁勳上周日坦承婚外情後，輝達股價在周一收盤大跌4.3%，公司市值約蒸發1,900億美元，顯示市場對相關消息反應非常劇烈。
ImportGenius紀錄顯示，Megaspeed在馬來西亞的姐妹公司於2024年6月至2026年2月間，至少花48億美元購買包含輝達晶片與技術的先進AI設備，金額相當驚人。
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