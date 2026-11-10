AI讓晶片大佬變科技明星 也讓黃仁勳捲入風暴
黃仁勳押注生成式AI帶動輝達崛起，讓半導體業首次出現巨星級人物，但也因財富、政治與中國間諜爭議而成為風暴焦點。
AI摘要
文章摘要整理：
黃仁勳押注生成式AI帶動輝達崛起，讓半導體業首次出現巨星級人物，但也因財富、政治與中國間諜爭議而成為風暴焦點。
紐約時報報導，過去晶片業沒有明星，如今黃仁勳成了搖滾巨星，也招來華府與北京的關注。
在黃仁勳與輝達改變科技版圖之前，半導體業幾乎沒有明星。談到晶片業領袖，財富、緋聞與政治，很少是話題。
但黃仁勳改變了矽谷。從2010年代中期開始，他全力押注生成式AI所需的晶片，讓輝達從遊戲顯卡公司，變成AI時代的基礎建設供應商。這也讓這位台灣出生的執行長，與許多同業累積驚人財富，甚至超越知名軟體與網路巨頭。
財富與影響力，也讓黃仁勳成為華府的焦點。美國總統川普等政治人物開始關注他，也讓他捲入各種關係與糾葛。黃仁勳8日承認與一名化名Alice Huang（黃樂）的中國籍企業人士陷入此類私情糾葛，而美國情報單位認定，這名女子是中國間諜。輝達發言人拒絕評論。
長期追蹤晶片業的哈佛商學院教授大衛・尤菲（David Yoffie）說，「在生成式AI崛起前，半導體業不性感，也不是執行長能快速致富的行業。」
尤菲說，黃仁勳原本符合這種形象，直到2023年，當生成式AI爆發，輝達晶片成為關鍵零件，一切才改變。
「過去三年，他成了搖滾巨星，招來的關注，也跟搖滾巨星一樣。」尤菲說。
黃仁勳之前最知名的晶片業領袖，是英特爾前執行長葛洛夫（Andy Grove）。葛洛夫從未持有價值超過數億美元的股票。英特爾共同創辦人摩爾（Gordon Moore），是晶片業先驅中唯一的知名億萬富翁。葛洛夫與摩爾，以及許多同業，都以長久婚姻與低調生活聞名。
但英特爾從未像輝達一樣，營收與市值飆升如此之快。輝達成立於1993年，2017年市值突破1,000億美元，2023年成為首家市值破1兆美元的晶片公司，後來更成為首家市值突破5兆美元的上市公司。
晶片業並非沒有醜聞。2018年，英特爾迫使執行長柯再奇（Brian Krzanich）下台，因為他與下屬有關係。
也有晶片業高層喜歡炫耀財富。超微（AMD）共同創辦人與前執行長桑德斯（Jerry Sanders），在加州比佛利山與馬里布買下豪宅，有時還搭勞斯萊斯。
摩爾於2023年過世，晚年曾在夏威夷大島蓋了一棟1萬平方英尺的房子。但他更以慈善與「摩爾定律」聞名。他從未像甲骨文共同創辦人艾利森（Larry Ellison）那樣，買下一座夏威夷島。
晶片業高層的奢華消費，未來可能減少，部分原因是近期股市下跌，市場擔心AI資料中心硬體支出放緩。
但晶片業者仍繳出亮眼財報，營收飆升，執行長與分析師預期，這波榮景將持續更久。產業年營收8月首次突破1兆美元，這個數字原本預計2030年才會達到。市場研究機構Gartner預測，2026年營收將達1.6兆美元，年增92%。
因為他自2010年代中期起全力押注生成式AI晶片，讓輝達從遊戲顯卡公司躍升為AI基礎建設供應商，市值與影響力快速飆升，個人也成為產業代表人物。 輝達在2023年成為首家市值破1兆美元的晶片公司，後來又突破5兆美元，帶動黃仁勳財富暴增，也讓他從低調的科技主管變成全球媒體與政界高度關注的人物。 報導指出，他不僅受到華府與北京的政治關注，還承認與一名被美國情報單位認定為中國間諜的企業人士有私情糾葛，讓他的聲望與爭議同步升高。
精華 FAQ
因為他自2010年代中期起全力押注生成式AI晶片，讓輝達從遊戲顯卡公司躍升為AI基礎建設供應商，市值與影響力快速飆升，個人也成為產業代表人物。
輝達在2023年成為首家市值破1兆美元的晶片公司，後來又突破5兆美元，帶動黃仁勳財富暴增，也讓他從低調的科技主管變成全球媒體與政界高度關注的人物。
報導指出，他不僅受到華府與北京的政治關注，還承認與一名被美國情報單位認定為中國間諜的企業人士有私情糾葛，讓他的聲望與爭議同步升高。
上一則
黃仁勳婚外情女主角 傳促成Nvidia對中至少75億美元交易
下一則