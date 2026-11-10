Fed理事沃勒大放鷹聲 強調12月一次升息2碼的可能性

Fed重量級理事沃勒在美國最新CPI數據公布前，表示自己大力支持Fed下月升息。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： Fed理事沃勒表示，若10月CPI未明顯降溫，12月會議可能應考慮一次升息2碼，以維持壓制通膨的信譽。

美國聯準會（Fed）重量級理事沃勒（Christopher Waller）10日表示，他支持Fed於12月升息；他並警告，如果通膨 持續加速，他將支持一次升息2碼，以保衛Fed的信譽。他並把自己的政策建議，與今（10）日稍晚將公布的10月消費者物價指數（CPI）掛鉤。

沃勒發言後，目前市場已100%預期12月將升息1碼。

沃勒在倫敦發表演說形容，目前美國經濟強勁，且勞動市場穩健，而通膨仍然太高。他周二的發言，是Fed決策官員迄今最偏「鷹派」的主張；不僅主張12月必須升息，而且升幅比市場預期的1碼更高。

沃勒表示，「如果如我預期，最新公布的這個月（10月）的通膨率有所改善，則我傾向於支持升息1碼。但如果今天稍晚公布的10月CPI升幅與之前兩個月類似，核心CPI月升幅約0.3%或更高，則可能需要更強有力的政策。在這種情況下，我相信12月會議上應該考慮提高政策利率2碼」。經濟學者預期，10月核心CPI將上升0.2%。

沃勒並表示，在這種腳本下，傳統式的升息1碼將會太小，「難以令人相信Fed正在處理通膨」。他指出，「只升息1碼將使我們的信譽承受風險，這是我不願承受的風險」。