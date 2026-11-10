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黃仁勳風波誰是贏家？超微和博通股價飆漲 真能坐收漁利？

編譯季晶晶／綜合外電
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黃仁勳陷間諜風波，超微與博通股價大漲，但美國若收緊對中晶片出口限制，兩家公司也可...
黃仁勳陷間諜風波，超微與博通股價大漲，但美國若收緊對中晶片出口限制，兩家公司也可能受到波及。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳風波使輝達股價下跌，市場一度追捧超微與博通，但分析師指出真正變數可能是美國對中國晶片出口管制加嚴。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與疑似中國女間諜黃樂的婚外情風波延燒，對輝達或許是壞消息，該股周一跌逾4%，市場卻押注競爭對手有機會受益，超微（AMD）與博通（Broadcom）分別大漲13.3%和8.8%。不過，MarketWatch報導，此一風波也可能導致美國加嚴對中國出口晶片的限制。

晨星（Morningstar）分析師科萊洛（Brian Colello）表示，輝達的市場霸主地位讓它成為頭號目標，但其他美國AI業者也將受到更嚴格檢視，必須加強防範外部勢力影響。

Seaport Research分析師高德柏格（Jay Goldberg）說，除了現有規範、赴中國出差須注意電子設備使用外，超微和博通等公司還可能「開始加入防色誘訓練」，因為「每家公司都面臨這種風險。」

不過，股價大漲，不代表超微與博通已拿到輝達流失的訂單。這波行情反映市場對競爭對手受益的期待，兩家公司都未立即回應MarketWatch的置評請求。

更大的變數是，美國可能藉此收緊對中國的出口限制。超微也向中國銷售MI308晶片，博通則供應中國資料中心使用的高階交換器，兩家公司都有中國業務。

Raymond James分析師米爾斯（Ed Mills）指出，出口限制是剛拿下國會兩院多數的民主黨目前的首要任務。麻州民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）周一表示，已有法案準備推動，要阻止先進AI晶片助長中國軍力。

精華 FAQ

  • 報導指出，黃仁勳與疑似中國女間諜的婚外情風波延燒，市場解讀為輝達面臨負面壓力，周一股價因此跌逾4%。這被視為對公司形象與監管風險的雙重衝擊。

  • 投資人押注輝達若受創，部分AI晶片與資料中心訂單可能流向競爭對手，因此超微與博通股價分別大漲13.3%和8.8%。但這只是市場期待，並非已確定拿單。

  • 分析師認為，更大的變數是美國可能藉此加嚴對中國的出口限制，因為超微與博通也有中國業務。民主黨與參議員華倫都已表態，將推動限制先進AI晶片輸中。

黃仁勳 超微 博通

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