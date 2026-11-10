Anthropic誤發電郵IPO細節 揭籌資693億美元

Anthropic的原先估值上看2兆美元，目前傳出一些潛在投資者討論的估值區間約為1.1兆至1.3兆美元。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic誤發又撤回IPO細節，顯示其擬以每股70至80美元籌資693億美元，並獲多家科技巨頭私募支持，同時推出新AI模型爭取上市前優勢。

根據路透周一（9日）晚間見到的一份申報文件副本，AI新創公司Anthropic 一度發出即將首次公開發行股票（IPO）的申請文件細節，但稍後撤回這些訊息。

這一份文件副本顯示，Anthropic擬透過發行新股，在IPO中籌資高達693億美元資金，計劃以每股70美元至80美元價格區間出售約8.67億股股票。若順利完成，這項上市案可能躋身史上規模最大的首次公開發行股票（IPO）之列。

Anthropic表示，Google 、輝達（NVIDIA）、超微 （AMD）、博通、美光、微軟和台積電將依IPO價格透過私下安排方式投資260億美元。

不過，Anthropic稍後又發出一封電郵，表示定價細節有誤，接著在第二封電郵表示稍後將更新文件內容。

億萬富豪馬斯克的SpaceX今年6月上市，當時初始募資金額為750億美元，但包含承銷商行使超額配售選擇權在內，最終募資總額約為857億美元，當時成功打破沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）於2019年創下的紀錄，正式成為全球歷史上規模最大的IPO上市案。

彭博資訊稍早引述IFR採訪到的消息人士報導，Anthropic最快周二（10日）開始正式行銷備受期待的IPO，此舉意味著向投資者表明，儘管AI相關股票上周大跌，現在仍是上市的合適時機。

Anthropic發言人拒絕置評。

彭博說，Anthropic現在決定繼續推進IPO，這也意味著圍繞其目標估值的爭論將持續。上周五的報道指出，一些潛在投資者討論的估值區間約為1.1兆至1.3兆美元，遠低於僅一個月前談判所聚焦的準。

另一方面，Anthropic公布強大的Mythos和Fable人工智慧模型的新版本，寄希望在備受期待的美股上市前鞏固其在AI開發領域的領先地位。

Anthropic表示，定於周一發布的Fable 5.2能夠處理難度更高的軟體工程工作，執行控制機器人等更多與硬體相關的任務，並處理長期運作的專案。該模型還能夠同時協調超過1000個AI智慧體。同一型號的Mythos 5.2在網絡安全和生命科學領域的防護措施更少，將通過此前公布的驗證計畫向部分機構推廣。

Anthropic表示，這兩款模型都比之前的版本更快，而Fable的價格更低。

Anthropic最快本周啟動IPO正式行銷，發表新模型，有望幫助該公司在競爭日益激烈的市場中抵禦OpenAI等對手的挑戰。