我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

蘋果「機器人大腦」研發有大進展 任務成功率逾9成

記者陳昱翔／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果開發人形機器人大腦「HALO」，讓機器依據陌生環境調整動作。（取自蘋果機器人...
蘋果開發人形機器人大腦「HALO」，讓機器依據陌生環境調整動作。（取自蘋果機器人研究專案官網）

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果公開人形機器人大腦HALO，結合任務編排、動作生成與追蹤，在多項測試中成功率逾9成，也帶動鴻準、台達電等台廠機器人概念受關注。

蘋果自主開發的人形機器人「大腦」問世，並於公司機器人研究專案官網（Apple AIML Research）大秀成果，單次任務測試平均成功率超過九成，意味蘋果正加速開發機器人產品並且有重大突破。

蘋果人形機器人「大腦」，讓機器人具備思考、推論與理解能力，在Nvidia（輝達，又名英偉達）、特斯拉等等科技巨頭大推機器人之際，蘋果有後來居上態勢。近期全球AI大咖陷入AI估值重估壓力之際，蘋果滿手現金，業界看好有望逆勢突圍，在人形機器人市場大顯身手，進一步帶來更多商機與訂單。

以台廠來看，鴻準以模具、機構件、機殼起家，過去也曾負責製造、組裝鴻海集團自用的「FoxBot」機器人，具有量產經驗，也曾透過子公司斥資3000萬美元，入股香港機器人公司博歌科技，被市場認為是未來AI機器人概念股之一，有望成為蘋果揮軍人形機器人第一梯隊夥伴，迎來大單。

鴻準已定下新目標，衝刺機器人與AI，目前正針對機器人的精進材料應用與表面處理等相關技術進行研發。

台達電方面，近年來持續加碼機器人研發，去年也成立機器人研究院，投入機器人相關技術研發，並攜手輝達開發相關解決方案，目前已布局馬達、驅動器、控制器、感測及編碼器等關鍵零組件，可從零組件、機器人模組一路向上整合至控制及AI軟體。

根據蘋果在其機器人研究專案官網展示的文件與影片，藉由旗下研發的人形機器人自主控制系統（即機器人大腦）「HALO」搭載在中國機器人巨頭宇樹的G1機器人產品，成功讓機器人不只能理解人類指令，還能依據陌生環境調整動作，自主完成推箱子、坐椅子及穿越障礙物等任務。

根據蘋果揭露的資料，HALO的核心設計是將機器人的控制流程拆分為任務編排、動作生成與動作追蹤三個層次，分別處理指令理解、全身動作規畫及實際關節控制，讓機器人將模擬環境中學到的動作，應用於未曾事先掃描或建圖的真實空間，降低機器人對特定環境的依賴，這是當下機器人領域一大突破。

蘋果人形機器人大腦問世 資料來源：採訪整理
蘋果人形機器人大腦問世 資料來源：採訪整理

精華 FAQ

  • 蘋果公開的人形機器人大腦名為HALO，屬於自主控制系統，可讓機器人理解指令、規畫動作並執行全身控制，展現蘋果在機器人領域的最新進展。

  • HALO搭載於宇樹G1機器人後，能在陌生環境中自主完成推箱子、坐椅子與穿越障礙物等任務，並依據現場狀況調整動作，單次任務測試平均成功率逾9成。

  • 報導點名鴻準與台達電可望受惠。鴻準具備機構件與量產經驗，並投入機器人材料研發；台達電則布局馬達、驅動器、控制器與感測元件，整合能力較完整。

NVIDIA 輝達 Apple

上一則

Google推2款新TPU 搶食AI商機

下一則

特斯拉研發自製DRAM 拚6年內月產量70萬片、追上三星

延伸閱讀

韓廠抗衡中製人形機器人 LG著重「大腦」、三星聚焦「手臂」

韓廠抗衡中製人形機器人 LG著重「大腦」、三星聚焦「手臂」
美媒：Meta攜中國新創傅利葉 打造人形機器人Max

美媒：Meta攜中國新創傅利葉 打造人形機器人Max
豐田要部署40萬機器人大軍 強攻工廠自動化 迎戰中國與特斯拉

豐田要部署40萬機器人大軍 強攻工廠自動化 迎戰中國與特斯拉
世界互聯網烏鎮峰會 強腦科技拚3年內緩解失眠問題

世界互聯網烏鎮峰會 強腦科技拚3年內緩解失眠問題

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
至少就股價表現而言，民主黨在期中選舉拿下國會兩院讓黃仁勳付出高昂代價。(路透)

黃仁勳淨值蒸發151億美元掉出10大富豪 還被眾議員要求說明間諜風波

2026-11-05 19:25

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說