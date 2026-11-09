網友熱議 黃仁勳若離婚要付出多少金錢代價

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳坦承婚外情後引發網友議論，若在加州離婚且無婚前協議，妻子可能分得大量輝達股票與相關資產，金額恐達史上罕見規模。

人工智慧(AI)晶片巨頭輝達 (Nvidia，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)8日發表聲明坦承婚外情的第一時間，社群媒體X就有網友七嘴八舌討論如果桃色風波鬧到最後離婚，在沒有婚前協議的情況下，是否會像蓋茲 (Bill Gates)、貝佐斯(Jeff Bezos)等其他科技富豪付出龐大金錢代價。加密貨幣交易所平台「庫幣網」(KuCoin)報導分析，輝達是在黃仁勳結婚之後創立，根據黃仁勳夫妻定居加州州法規定，如果離婚妻子可能分到價值至少625億輝達股票，成為史上規模第二大的離婚財產分配，僅次於2021年蓋茲與結髮27年妻子梅琳達(Melinda Gates)離婚。

1985年，黃仁勳與就讀俄勒岡州立大學(Oregon State University)電機系時認識的「姐弟戀」女友洛莉．米爾斯(Lori Mills)結婚，育有一子一女。

加密貨幣交易所平台「庫幣網」(KuCoin)分析，輝達是在黃仁勳結婚之後創立，夫妻主要居所在加州，輝達總部也在加州聖塔克拉拉(Santa Clara)；加州是典型的夫妻共同財產州，婚姻期間任何一方取得的財產通常視為共同財產，離婚時配偶兩人分，因此根據加州州法，如果離婚洛莉可能分到價值至少625億輝達股票。

加州屬於無過錯離婚州(no-fault divorce state)，出軌並不影響離婚資產分割。但如果其中一方使用夫妻共同財產為出遇對象購買禮物、大額支出，或者透過資產移轉隱藏夫妻共同財產，法院則可根據加州家庭法典(California Family Code)則可把相關資產的50%或100%判給另一方配偶。

根據2026年9月18日的美國證券交易委員會(SEC)上市公司「內部人交易申報表」(Form 4)紀錄，黃仁勳持有8億1152萬1160股輝達股票，占公司股份3.37%，若以11月7日每股186.64元收盤價計算，持股價值約1515億。

另外，黃仁勳個人持有7010萬666股輝達股票，價值約130億元。1995年5月1日成立的「黃仁勳與洛莉生前信託」(Jen-Hsun & Lori Huang Living Trust)持有4億6769萬3547股輝達股票，價值872億9000萬元，2016年2月19日成立的「黃氏不可撤銷剩餘信託」(Huang Irrevocable Remainder Trust)持有1億904萬602股輝達股票，價值203億5000萬元。「黃氏2012年不可撤銷信託」(Huang 2012 Irrevocable Trust)持有3142萬1011股輝達股票，價值58億6000萬元。生前信託全資擁有的六家TARG有限責任公司(LLC)，總共持有1億3326萬5334股輝達股票，價值約248億7000萬元。

根據公開報導，黃仁勳夫妻共有擁有三處房產，總共市值在7000萬元至9500萬元之間

位於加州洛斯阿圖斯山丘(Los Altos Hills)的豪宅是主要住所，，2003年以690萬元購入，目前市值在1500萬元至2500萬元之間。

2004年，黃仁勳以750萬元買下茂宜島(Maui)威雷亞(Wailea)一棟海濱別墅，目前市值估計在1500萬至3000萬之間。

2017年左右，黃仁勳透過一家有限責任公司以約3800萬元購入了位於舊金山黃金海岸(Golden Coast)的面積1萬1400平方呎豪宅，現在市場約4000萬元。