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整理包／黃仁勳承認偷吃：全球科技大老 婚外情不在少數

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Nvidia股價Robinhood夜盤挫3.7% 黃仁勳桃色風暴延燒

編譯季晶晶／綜合外電
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黃仁勳承認婚外情，輝達董事會啟動獨立調查，消息拖累該公司股價周日晚間在Robin...
黃仁勳承認婚外情，輝達董事會啟動獨立調查，消息拖累該公司股價周日晚間在Robinhood交易平台下跌約3.7%。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳承認婚外情並引發輝達董事會調查，消息拖累股價夜盤下跌3.7%，市場除關注其去留，也擔心晶片出口管制與AI估值壓力。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳承認婚外情，對象遭疑為中國間諜，輝達董事會已啟動獨立調查。消息拖累輝達股價在紐約時間周日晚間的Robinhood交易平台下跌約3.7%，上周五才出現的反彈面臨考驗。

黃仁勳周日在輝達內部信中承認對妻子不忠，並向家人與員工道歉。美國總統川普接受記者提問時表示，黃仁勳是個好人，應繼續領導輝達。輝達董事會也表示，目前沒有理由相信國家安全或公司機密受到危害。不過，輝達股價仍下跌，已較10月高點下跌約22%。

eToro分析師Josh Gilbert表示，黃仁勳的去留蒙上陰影，股價跟著承壓。市場已在質疑科技股估值與AI支出速度，任何涉及輝達能否續任的疑慮，都會影響股東信心。輝達董事會的調查結果還可能引發更多問題。

KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer認為，雖然黃仁勳聲譽受挫，但目前衝擊看來仍在可控範圍，尚未擴散成全面性問題。

Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli提醒，更大的營收風險在於美國政府是否進一步收緊對海外買家的晶片銷售限制。輝達直接銷往中國的規模很小，但市場仍認為，有相當數量的產品，包括最先進晶片，透過私下管道流入中國。

Jonestrading首席市場策略師Mike O’Rourke則表示，若調查發現黃仁勳的婚外情對象黃樂曾獲輝達特殊待遇，事情將變得複雜。

精華 FAQ

  • 輝達董事會已啟動獨立調查，先釐清相關情況與是否涉及公司層面的風險。董事會同時表示，目前沒有理由相信國家安全或公司機密已受危害。

  • 消息公布後，輝達股價在紐約時間周日晚間的Robinhood交易平台下跌約3.7%，先前周五的反彈也受到考驗，且股價仍較10月高點回落約22%。

  • 多位分析師指出，除了黃仁勳個人爭議外，更大的營收風險在於美國政府是否進一步收緊對海外買家的晶片銷售限制，尤其是先進晶片可能經由私下管道流向中國。

黃仁勳 輝達 間諜

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