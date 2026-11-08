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期中選後美股折價 策略師稱進場時機

編譯任中原／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

華爾街策略師普遍認為，期中選後美股短線賣壓接近尾聲，投資人可趁回檔布局，惟AI與半導體仍是反彈的主要變數。

華爾街多位股市策略師都認為，美股在期中選舉之後出現的短期賣壓，為投資人提供了折價買進的機會，正陸續敦促客戶乘機進場布局。

美股史坦普500指數6日小漲0.3%，但是仍然比3日收盤價低2.5%。摩根史坦利首席美股策略師威爾森表示，「這是你們應該在未來兩、三周期間增加風險資產的水位」。

他對美股5日的跌幅感到意外，但他有信心美股將回升，並仍維持今年底史坦普500指數將達到8,000點的目標，亦即比6日收盤價位上漲8.4%。

他建議投資人買進消費類股，尤其是如果利率及油價持續下降。

威爾森及多位華爾街專家主張，上周五美股止跌小升，證明近幾周來的史坦普500指數賣壓正接近終點，而非預示人工智慧（AI）行情正在崩潰。

雅德尼研究公司投資策略長雅德尼表示，之前「曾出現AI泡沫，我認為泡沫正在消風」，「泡沫破滅將對經濟造成嚴重的不利衝擊，我預期不會發生這種狀況」。他認為「這是一次回檔」，設定的史坦普500指數年底目標仍是7,900點，偏愛醫療股。

股市與衍生性產品專家魯伯勒表示，「投資人仍有重建風險部位的可觀能量」，「隨著不確定性消退，以及多位市場最大的買家歸隊，我們相信到年底期間美股將向上走。」

彭博資訊的數據顯示，多數策略師對今年底史坦普500指數的平均預測水準為7,973點。

分析師指出，史坦普500指數反彈的主要障礙，在於AI行情持續疲軟。

富國機構股市策略長鄺恩表示，「半導體及AI基礎設施類股將繼續承受壓力，「股市若要大幅反彈，必須靠高Beta值類股帶動」，但若投資人擔憂AI設施支出持續回縮，Alphabet與亞馬遜等已計畫大舉投資的個股可能有較大的上漲空間，因為將被迫削減支出。他預測史坦普500指數今年底將漲至7,700點。

精華 FAQ

  • 他們認為這波下跌屬於短期賣壓與市場情緒調整，並非趨勢反轉；隨著不確定性消退，投資人可趁折價分批布局風險資產。

  • 摩根史坦利的威爾森維持8,000點目標，雅德尼研究的雅德尼看7,900點，富國機構的鄺恩則預測7,700點，彭博統計平均為7,973點。

  • 分析師認為最大阻力仍在AI行情疲軟與半導體、AI基礎設施承壓；相對看好消費股、醫療股，以及可能受高Beta值資金回流帶動的個股。

美股 史坦普500 華爾街

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