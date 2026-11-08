我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／修車學徒成創業者 「張雪機車」揚名國際也惹來爭議

星期社論╱重建制衡，展現民主韌性，選民萬歲

有信心「美股將回升」 華爾街策略師：短期賣壓提供買進機會

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
華爾街多位股市策略師都認為，美股在期中選舉後出現的短期賣壓，為投資人提供了折價買...
華爾街多位股市策略師都認為，美股在期中選舉後出現的短期賣壓，為投資人提供了折價買進的機會。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

多位華爾街策略師認為，美股期中選後的短期賣壓接近尾聲，投資人可趁低分批進場；但AI行情仍是反彈能否延續的主要變數。

華爾街多位股市策略師都認為，美股在期中選舉後出現的短期賣壓，為投資人提供了折價買進的機會，正陸續敦促客戶乘機進場。

美股史坦普500指數6日小漲0.3%，但仍比3日收盤價低2.5%。摩根士丹利首席美股策略師威爾森表示，「這是你們應該在未來兩、三周期間增加風險資產的水位」。他對美股5日的跌幅感到意外，但他有信心美股將回升，並仍維持今年底史坦普500指數將達到8,000點的目標，亦即比6日收盤價位上漲8.4%。

他選議投資人買進消費類股，尤其是如果利率及油價持續下降。威爾森及多位華爾街專家主張，上周五美股止跌小升，證明近幾周來的史坦普500指數賣壓正接近終點，而非預示人工智慧（AI）行情正在崩潰。

雅德尼研究公司投資策略長雅德尼表示，之前「曾出現AI泡沫，我認為泡沫正在消風」，「泡沫破滅將對經濟造成嚴重的不利衝擊，我預期不會發生這種狀況」。他認為「這是一次回檔」，設定的史坦普500指數年底目標仍是7,900點，偏愛醫療股。

股市與衍生性產品專家魯伯勒表示，「投資人仍有重建風險部位的可觀能量」，「隨著不確定性消退，以及多位市場最大的買家歸隊，我們相信到年底期間美股將向上走」。

彭博資訊的數據顯示，多數策略師對今年底史坦普500指數的平均預測水準為7,973點。

分析師指出，史坦普500指數反彈的主要障礙，在於AI行情持續疲軟。富國機構股市策略長鄺恩表示，「半導體及AI基礎設施類股將繼續承受壓力，「股市若要大幅反彈，必須靠高Beta值類股帶動」，但若投資人擔憂AI設施支出持續回縮，Alphabet與亞馬遜等已計劃大舉投資的個股可能有較大的上漲空間，因為將被迫削減支出。他預測史坦普500指數今年底將漲至7,700點。

精華 FAQ

  • 他們認為期中選後的賣壓屬於短期修正，並非長期趨勢反轉。隨著不確定性消退、資金部位重新調整，市場有機會在年底前回升。

  • 威爾森仍維持史坦普500指數今年底達到8,000點的目標，較6日收盤價高出8.4%。他並建議投資人未來2、3週提高風險資產配置。

  • 分析師認為最大障礙是AI行情持續疲弱，尤其半導體與AI基礎設施類股承壓。若高Beta值類股回溫，或AI支出調整，股市才較可能明顯反彈。

史坦普500 美股 華爾街

上一則

徐工集團在「AI+工程機械」專業賽上展示國際創新成果

下一則

三星德州晶片廠據傳最快12月試產 二號廠也將動工

延伸閱讀

美股先跌就有買點？大摩威爾森：史坦普選後恐探7,100點 再攻8,000點

美股先跌就有買點？大摩威爾森：史坦普選後恐探7,100點 再攻8,000點
美股收盤／晶片股反攻 費半漲2.6% 靜待期中選舉結果

美股收盤／晶片股反攻 費半漲2.6% 靜待期中選舉結果
選完會漲？華爾街看多失準 美股恐再迎1350億美元期貨賣壓

選完會漲？華爾街看多失準 美股恐再迎1350億美元期貨賣壓
晶片股賣壓沉重費半大跌3% 史坦普那指吐回漲幅收黑

晶片股賣壓沉重費半大跌3% 史坦普那指吐回漲幅收黑

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
至少就股價表現而言，民主黨在期中選舉拿下國會兩院讓黃仁勳付出高昂代價。(路透)

黃仁勳淨值蒸發151億美元掉出10大富豪 還被眾議員要求說明間諜風波

2026-11-05 19:25
隨著民主黨在期中選舉大勝，從加密貨幣、預測市場到私募信貸，不少產業都將成為民主黨主導國會的重點關注目標。(路透)

民主黨重掌國會 向華爾街「算總帳」日子逼近

2026-11-05 11:37

超人氣

更多 >
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手
德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE
在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟

在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟
馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了