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AI、晶片類股崩跌 投資人轉趨保守 AI巨頭Anthropic IPO估值恐大縮水

編譯林聰毅／綜合外電
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Anthropic的原先估值上看2兆美元，目前潛在投資人正討論將合理估值降至1....
Anthropic的原先估值上看2兆美元，目前潛在投資人正討論將合理估值降至1.2兆至1.3兆美元區間，以確保能吸引足夠的資金認購。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic IPO在科技股大跌與監管不確定性升高下，估值預期由最高2兆美元大幅回落，市場現正重新評估其上市合理價位。

人工智慧（AI）新創公司Anthropic的首次公開發行股票（IPO）計畫遭遇了美國期中選舉後的拋售潮，導致潛在投資人重新評估該公司的合理上市價，知情人士透露，目前市場討論的估值區間已降至1.2兆至1.3兆美元，較先前預估的市值明顯縮水許多。

彭博資訊報導，一些先前參與Anthropic IPO競購的投資人曾告知銀行，已將該公司的合理估值調整為1.4兆至1.5兆美元。然而，在那斯達克指數5日狂瀉6.4%、市值蒸發2.3兆美元（創單日歷史新高）後，科技股價格被重新檢視，因此其估值還可能還會下修。僅在10月初，市場甚至預期Anthropic的估值高達2兆美元。

除了股市波動外，AI產業面臨的監管風險同樣受到關注。在民主黨重新掌控國會參眾兩院後，市場開始評估政府是否將加強審查資料中心擴建的速度及其對經濟、能源與環境的影響。這些不確定因素使投資人對這家Claude聊天機器人母公司IPO的疑慮加深。此外，有恐慌指數之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）5日升至2025年4月以來最高，也影響IPO的市場接受度。

市場對Anthropic合理估值的看法不一，法國巴黎銀行財富管理公司德國區投資長坎波認為，AI產業估值已經歷一波下修，Anthropic的估值至少需要達到傳聞目標區間1.5兆至2兆美元的下限，甚至可能比這個區間低10%到15%。

避險基金Gallo Partners投資長艾爾法洛在5日美股重挫前表示，Anthropic若希望建立穩健的投資人認購基礎，估值應設定在1.3兆至1.4兆美元之間。Sycomore資產管理公司的科技投資組合經理人倫維爾則認為，該公司若以1.2兆美元估值上市，應不難吸引投資人參與。

不過，滙豐多資產策略主管凱特納說，1兆美元可能是更令人安心的估值水準，有助於降低掛牌交易後的劇烈波動。他並指出，IPO不必刻意追求全球首樁破兆美元上市案的話題性，更重要的是上市後的股價表現與市場穩定度。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，Anthropic IPO目前被討論的估值區間已降至1.2兆至1.3兆美元；先前部分投資人曾估1.4兆至1.5兆美元，但在科技股大跌後，估值仍可能再下修。

  • 主要是美股科技股劇烈回檔、那斯達克單日重挫6.4%，以及VIX升至2025年4月以來高點，讓投資人對IPO承接力與掛牌後波動風險更加謹慎。

  • 多位市場人士認為，估值若落在1兆至1.4兆美元更有助吸引認購並降低上市後波動；他們強調IPO重點不在破兆話題，而在於股價表現與市場穩定度。

AI 那斯達克 Anthropic

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