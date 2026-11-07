川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普媒體股價重挫，外部投資人與MAGA支持者合計虧損逾22億美元，但川普本人幾乎沒出錢仍握有約4.58億美元持股，引發投資人不滿與質疑。

當賈森斯基（Ske Jarzenske）連續第三次投票支持川普 時，這場選舉對他而言，還攸關投資盈虧。

現年52歲、住在德州 奧斯汀的賈森斯基，已將個人淨資產的20%投入川普媒體科技集團（TMTG，下稱川普媒體），深信二進白宮的川普，將讓自己大賺一筆。

如今，根據賈森斯基向路透出示的嘉信理財（Charles Schwab）對帳單，他的投資部位已縮水88.5%，但要求不得公開具體虧損金額。路透估算，賈森斯基與川普媒體其他外部投資人，合計已蒙受逾22億美元損失。他說：「這真的令人非常失望，看著股價跌成這樣，實在很難受。」

川普媒體旗下社群媒體事業持續燒錢，卻難以吸引新客源，加密貨幣投資也大幅貶值，導致股價崩跌。隨著股價屢探歷史新低，就連最死忠的川普媒體股票支持者也向路透坦言，正逐漸失去希望。

與歷任美國總統不同，川普及其家族試圖將政治忠誠轉化為金錢收益，在推銷股票及加密貨幣投資項目時，訴諸投資人對「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的支持。川普已將自己的名字用於一家社群媒體公司、一款迷因幣及多種加密貨幣代幣。

路透先前報導，四項由川普支持的主要加密貨幣投資計畫，包括川普個人迷因幣、川普家族的加密貨幣交易平台世界自由金融（World Liberty Financial）、比特幣挖礦業者美國比特幣（American Bitcoin），以及區塊鏈公司AI Financial，由於旗下數位代幣價格暴跌，投資人截至今年4月合計損失23億美元。

如今，川普媒體的股東也面臨類似的慘痛現實。有些人仍堅定支持川普，另一些人則開始懷疑，自己當初以選票和積蓄支持的這場政治運動，是否已將他們拋諸腦後。

隨著川普支持率跌至歷史新低，以及民主黨在3日期中選舉奪下參眾兩院控制權，投資人持續蒙受損失。路透與Ipsos聯合民調發現，多數美國人認為，川普重返白宮後，旗下包括加密貨幣及房地產事業在內的商業利益，已影響其決策。受訪共和黨人中，近半數持相同看法，無黨派人士則有69%這麼認為。

證券申報資料顯示，與川普家族近期參與的許多房地產交易，以及第一家庭支持的四大加密貨幣事業相同，川普家族幾乎未投入自有資金，就取得川普媒體的股權。

儘管散戶投資人蒙受損失，川普本人持有的1億1,475萬股川普媒體股票，以6日收盤價每股3.99美元計算，仍價值約4.58億美元。這些股票是川普媒體2024年與特殊目的收購公司（SPAC）Digital World Acquisition合併時，川普未支付任何現金便取得的。川普媒體股價接近高點時，川普持股的帳面價值更曾超過60億美元。

路透訪問十多名川普媒體股東，除了一名加拿大居民外，其餘所有人都曾三度投票支持川普。他們表示，投資川普媒體股票的經歷令自己深受打擊。

受訪者包括華盛頓州一名卡車司機、奧克拉荷馬州一名退休警察，以及密西根州一家地板公司的員工。與賈森斯基一樣，所有受訪股東都表示，自己曾相信Truth Social將成為全球占有主導地位的媒體及串流平台之一。

現年63歲的加州退休人士巴倫（Hugh Baron），過去曾經營小型企業，也曾在連鎖超市Trader Joe's工作。他表示，自己買進超過1,000股川普媒體股票，部分買進價格高達每股53.54美元，目前持股已虧損88.5%。

股東賈森斯基表示，他仍支持川普總統，但希望川普家族能為投資人多做一些事。他認為，公司內部人士賺得盆滿缽滿，對一般投資人並不公平。

賈森斯基說：「川普家族口口聲聲說他們關心大家，但在我看來，他們已經有這麼多錢，卻還是不斷賺進更多錢。那我們這些小老百姓呢？」