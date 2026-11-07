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金融時報揭美方備忘錄：曾懷疑黃仁勳和女間諜交往

美期中選舉後科技股暴跌 全球富豪財富大縮水

編譯劉忠勇／綜合報導
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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。(路透)
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉後，市場憂心AI監管趨嚴引發科技股大跌，輝達黃仁勳及馬斯克等全球富豪財富明顯縮水，亞洲多位科技與企業家也受波及。

這次美國民主黨在期中選舉拿下國會兩院，引發AI恐將面臨加強管制的市場疑慮，所有科技產業5日幾乎難逃暴跌命運，Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳付出高昂代價。其一是，市場擔心資料中心擴建受限，輝達周四股價創2025年1月以來最大單日跌幅，黃仁勳淨值降至1509億美元，在彭博億萬富豪指數的排名從第9滑落至第13。

馬斯克和甲骨文共同創辦人艾里森的身家也分別縮水797億和101億美元。

因全球科技股湧現賣壓，不只黃仁勳跌出全球十大富豪之列，許多亞洲富豪的淨資產都大幅減少。其中，三星電子的李在鎔及其母親和妹妹，三人財富合計縮水約25億美元。

彭博數據也顯示，在截至6日收盤的一日內，軟銀集團創辦人孫正義身家減少約23億美元至約330億美元，損失慘重；日月光投控創辦人張虔生，財富則縮水16億美元至約196億美元；大陸光通訊模組龍頭中際旭創名譽董事長王偉修，身家減少10億美元至129億美元。

台灣方面，鴻海集團創辦人郭台銘和台積電創辦人張忠謀，6日財富均少了1億美元；聯發科董事長蔡明介財富縮水6億美元，而川湖科技創辦人林聰吉，身家更驟減8億美元。

同日身家不減反增的富豪，包含越南Vingroup集團創辦人范日旺（增5億美元）、中國宏橋集團已故董事長張士平家族（增7億美元）、香港新鴻基地產創辦人長孫郭基俊（增3億美元）。

精華 FAQ

  • 因民主黨拿下國會兩院後，市場擔心AI與資料中心擴建將面臨更嚴格管制，帶動科技股全面遭到拋售，許多相關企業股價同步重挫。

  • 輝達股價重挫使黃仁勳淨值降至1509億美元，排名跌到彭博億萬富豪榜第13；馬斯克與甲骨文艾里森也分別縮水797億與101億美元。

  • 亞洲富豪普遍失血，包括孫正義、張虔生、王偉修等；台灣方面郭台銘、張忠謀各少1億美元，蔡明介減少6億美元，林聰吉則驟減8億美元。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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