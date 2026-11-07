微軟後悔了 當初捧紅AI新雲端 如今退出部分建案

圖為微軟在加州聖荷西阿爾維索地區興建新資料中心的工地。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 微軟為補足AI算力曾重金合作新雲端業者，如今因工期、監管與成本問題，正縮手退出部分高風險建案並重新評估新約。

微軟 為滿足雲端和人工智慧（AI）服務的龐大需求，曾和新興資料中心業者簽下數百億美元合約，帶動新雲端業（neocloud）迅速崛起。如今，這些業者碰上工期延誤、監管障礙和成本高漲，微軟幾位高階主管已開始後悔當初簽約。

彭博引述知情人士報導，微軟正加強監督Nebius、IREN和Nscale承建的部分資料中心，退出風險較高的建案，內部也在討論是否還要和新雲端業者簽新約。

微軟財務長胡德（Amy Hood）在最近一場財報電話會議上說，部分第三方業者未能如期交付運算容量，打亂微軟的支出計畫。這已是她第三次在財報電話會議上提到這類問題。

知情人士說，近日的問題之一，出在IREN於德州興建的資料中心。資料中心的伺服器靠複雜的光纖網路相連，這座園區的布線出了問題。澳洲業者IREN於2023年從加密貨幣轉向AI，這座園區4月曾發生發電機火災，8月又傳出硬體交貨延誤，IREN當時已對外說明。

知情人士說，IREN和微軟主管上周會面，重新協商工期，完工時間可能延後數周到數月。

微軟發言人說，該公司會依自身要求和客戶需求管理和基礎建設夥伴的合作，包括追蹤交付進度，並隨情況調整計畫。這是管理大型複雜建案的正常做法，有助於讓新增容量穩定、有效率地投入使用。

IREN共同執行長羅伯茲（Dan Roberts）周四受訪時說，這次變動是應微軟要求。他表示，微軟能臨時要求IREN改變做法，調整網路架構以符合需求，正反映雙方的合作關係和IREN營運模式的彈性。

科技和AI基礎建設股周四領跌，IREN大跌17%，Nebius大跌15%。

新雲端業者原本看準算力不足的商機，加快建置AI基礎設施，包括部署輝達晶片，如今卻面臨考驗。研究機構Gartner近日估計，到2030年底，八成新雲端業者可能遭整併或停業。旗下SpaceX也銷售算力的馬斯克同樣不看好這些業者，認為很多公司籌不到足夠資金維持營運，將像小魚一樣大量淘汰。

本周，主張加強資料中心監管的民主黨候選人接連拿下州長選舉，更加深市場疑慮。德州州長當選人希諾霍薩（Gina Hinojosa）主張立即暫停資料中心開發，等更周全的規範訂好再說。

微軟是新雲端業起步時最重要的客戶，和CoreWeave、Nscale等業者簽下大筆合約，讓這些公司得以迅速擴張。微軟雖已有大量資料中心，仍願意多花錢向外採購，補足自身無法滿足的需求。

微軟執行副總裁Mat McBride 微軟執行副總裁麥克布萊德（Mat McBride）6月在Evercore主辦的會議上談到這些合約時說：「我們不得不硬著頭皮向一些競爭對手借用GPU，因為我們看到需求非常強勁。」

胡德每周主持會議，盤點新增運算容量何時啟用、由誰提供，以及要分配給哪些部門。曾參與會議的人士說，與會者經常討論新雲端業者提出的時程是否可靠，以及微軟能如何協助加快進度。

微軟也愈來愈常派人到工地。根據徵才公告和知情人士說法，微軟近幾個月派員到新雲端業者的工地，確認設施按微軟的規格興建，並符合法規。微軟曾派人到Nebius在紐澤西州的工地，當地因未取得許可便使用發電機，被罰100萬美元。微軟也派人到Nscale和IREN在德州興建的資料中心。

對於認為已難以推進的建案，微軟則選擇退出，其中包括Nscale的幾項計畫。微軟未再擴大和Nscale在德州的合作，部分運算容量後來由Figure AI承接。微軟也退出一項在西維吉尼亞州向Nscale租用1.35 GW 資料中心容量的意向安排。

知情人士透露，由於接上電網取得供電的時間將延後數年，微軟上月取消一筆和Nscale英國資料中心有關、金額約30億美元的交易。Nscale當時表示，微軟退出英國建案，未影響雙方其他交易。

曾和微軟主管談過此事的人士說，微軟目前把重心放在擴建自家資料中心。仍有可能和新雲端業者簽約，但很多主管對再簽新約相當保留。

過去一年，微軟新增逾2000億美元的資料中心租賃承諾。微軟發言人說，其中一部分是向新雲端業者租用的容量。彭博先前報導，這些支出將用於未來幾年大幅擴充微軟自家的伺服器運算容量。

向第三方採購運算容量，在微軟內部向來有爭議。主管擔心，即使只將部分需求外包，也可能扶植潛在對手。新雲端業者興建和營運資料中心的經驗有限，也可能讓微軟承擔更高成本和履約風險。

部分疑慮後來成真。CoreWeave從微軟挖走幾名要角，去年又直接和微軟的密切夥伴OpenAI簽約。據當時在場的員工說，這讓微軟不少主管感到不滿。CoreWeave發言人說，微軟是最早和公司合作的夥伴之一，雙方關係至今仍很好。

Nebius對自己的競爭策略則相當坦白。執行長沃洛茲（Arkady Volozh）3月在摩根士丹利主辦的會議上說，Nebius會先靠和微軟、Meta等大客戶簽約擴大規模，也知道這些大廠長遠來看會不再向新雲端業者採購。

談到微軟和Meta等客戶，沃洛茲說：「我們把這類生意看成是暫時的。他們現在就是跟不上需求增加的速度，才會把業務外包。」

目前算力仍供不應求，這種情況預料還會持續一段時間。即使微軟決定不再和新雲端業者簽新約，Anthropic和Alphabet旗下的Google已加快向這些新興資料中心業者採購。