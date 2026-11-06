美股「大崩盤」臨頭了嗎？AI概念股殺盤最慘 緊盯這4個紅燈是否亮起

美國科技股5日血流成河，人工智慧（AI）概念股殺盤最慘，輝達（Nvidia）當日收跌9.3%。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美股與AI概念股出現劇烈殺盤，但本文認為崩盤是否成真仍待觀察，關鍵在於未來數日至數周是否出現4項警訊。

美國科技股5日血流成河，人工智慧（AI）概念股 殺盤最慘。現在人人都想問：「美股 大崩盤要來了嗎？」答案尚未可知，但若未來數日至數周亮起四個紅燈，麻煩就大了。如果沒有，就還好。

基於美國民主黨主張對AI和資料中心建案嚴加把關的立場，3日美國期中大選捲起「藍色海嘯」次日，美股三大指數不跌反而大漲，道瓊 指數甚至狂飆1,500點，令許多人訝異。事後證明，賣壓只是延後一天來臨。

美國AI股5日殺聲震天，延續當天亞洲盤慘況。AI股賣壓劇烈到拖累其他類股，以致美股主要指數全面下挫，道瓊指數收盤狂瀉1,833點（跌幅3.4%），史坦普500指數跌4.3%，科技股為主的那斯達克綜合指數猛摔5.5%，費城半導體指數更崩落12.3%。

樂觀派和悲觀派各有論據

美股大難臨頭了嗎？金融時報專欄作家阿姆斯壯指出，這個問題難以回答。用槓桿玩股票的投資人，可能迫於保證金追繳壓力，開始不分青紅皂白殺出持股，引爆螺旋式下跌的惡性循環。在那種情況下，指數型基金投資人也將急著拋售AI股降低曝險，進而拖垮整個大盤。

但AI概念股的亢奮感其實早就High到最高點，過去幾個月來已承受壓力。美國大型半導體股行情已在10月初觸頂；漲勢更猛的美光科技和其他記憶體晶片股，6月就已見頂；資料中心興建熱潮相關工業股5月起走跌。也就是說，AI股回跌早已展開，只是美國期中大選結果加速跌勢。

再者，美股多頭市場賴以維繫的經濟基本面仍強，從本周發布的失業津貼請領人數、ISM製造業和服務業指數，都可見印證。而且，企業獲利成長仍紮實，科技業和能源業以外的公司也一樣。近幾個月來，非科技股表現也已改善。

凡此種種，不足以作為反駁「市場崩盤」的論據，但應可淡化崩盤可能性。

投資人也可從其他跡象找到慰藉：避險資產5日表現雖強，投資人並未全力投入。美國5年期和10年期公債價格勁揚，殖利率各降8個基點，但這種走勢已持續一個月了。

信用違約交換（CDS）價格走勢也大不同，視發債公司債務違約風險而定，顯示投資人並非良莠不分。「新雲端」公司CoreWeave的CDS利差周四猛竄127個基點，SpaceX的5年期CDS價格也躍升逾20個基點；但微軟、亞馬遜和Google的CDS合約行情幾乎不變。

話說回來，投資人也有理由驚慌。從某個角度來看，AI相關股票大跳水，還不是最令人憂心的。更令人憂慮的是賣壓擴散至其他類股。

例如，近來表現良好的必需消費品股和醫療保健股5日也下挫，儘管跌幅較科技股緩和。沃爾瑪、寶鹼（P&G）、可口可樂、禮來藥廠、蘋果公司和其他指標股，5日都收跌。由此觀之，賣壓似乎有從「拋售AI股」轉變成「什麼都賣」的初步跡象。

緊盯這四個紅燈是否亮起

欲知股市崩盤大難是否真的降臨，投資人接下來應密切關注下列四個警訊：

一、科技股以外的投資人，是否也有「棄股投降」的跡象？若是，那顯示股票賣壓正在擴大；

二、總體經濟是否也呈現轉弱跡象？那可能對美股落井下石；

三、AI領導公司的信心是否轉弱？科技巨頭若宣布放棄籌資/資本支出計畫，比方說假如Anthroic無限期延後上市計畫，就可能觸動警鈴大響。

四、在通膨頑強且總經數據良好的情況下，美債殖利率是否又大幅往下栽？若是，那可能預告經濟即將減緩。

阿姆斯壯說，如果以上四個問題的答案都是「否」，股市情況應該還好，投資人可安心。