Nvidia 60萬個H200晶片滯港 北京遲未放行 開價已翻3倍

路透首度披露待運往中國H200的庫存規模。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 路透指出，約60萬個輝達H200晶片滯留香港待運中國，但北京僅允許少量進口，出口管制也讓相關伺服器價格大幅飆升。

路透引述兩名知情人士報導，Nvidia（輝達 ，又名英偉達）約60萬個先進人工智慧（AI）圖形處理器（GPU）H200存放香港 ，等待運往中國大陸。儘管中國科技業者有需求，北京至今仍未批准大批進口。

路透首度披露這批H200的庫存規模，也凸顯北京不願更加依賴美國科技。另一方面，中國企業仍需要輝達的先進運算能力，才能因應這個全球第二大經濟體快速增加的AI需求。

有三名知情人士透露，中國近幾個月已允許部分H200入境。其中一人透露，幾家中國網路大廠近幾個月各取得大約1萬個H200。另有三名知情人士說，已有少量晶片透過中間商和間接管道運入，但未透露數量。北京至今仍未放行大批進口。

H200雖非輝達最新的AI處理器，部分功能仍是中國同類晶片所不及。搭配輝達的軟體，尤其適合用來訓練AI模型。

美國自2022年起實施出口管制，限制中國取得輝達的先進晶片，以及製造這些晶片所需的設備。獲准供應的晶片有限，中國買家轉向中間商和間接管道採購，推高非正式市場的價格。

其中一名知情人士說，截至10月底，中國市場一台搭載搭載8個輝達H200 GPU的伺服器，開價已超過600萬元人民幣（90萬美元），約為一年前的三倍。搭載輝達較新一代Blackwell晶片的伺服器受到美國出口管制，每台開價則超過2000萬元人民幣。

H200夾處美中貿易和科技角力之間。美國原本禁止H200出口至中國，去年美中貿易談判後，川普政府准許輝達向獲核准的中國客戶銷售這款晶片。北京則因擔心過度依賴美國科技，另對H200進口設限。

科技媒體The Information今年7月報導，中國官員曾告知阿里巴巴、字節跳動和DeepSeek等企業，可望獲准購買少量H200，用於訓練AI模型。報導指出，核准總量可能不到20萬個，北京也希望企業優先使用中國自製處理器進行AI推論，也就是運用已訓練的模型處理任務。

路透上月報導，字節跳動、阿里巴巴和騰訊已訂購逾300萬個輝達RTX PRO 5500工作GPU，按牌價計算合計超過350億美元。這款顯示卡效能較低，符合美國出口規定。

H200採用Hopper架構，主要用於資料中心的大型AI模型訓練和推論。RTX PRO 5500雖採用較新的Blackwell架構，定位卻是工作站GPU，記憶體容量也比H200小。