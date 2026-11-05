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選完會漲？華爾街看多失準 美股恐再迎1350億美元期貨賣壓

編譯季晶晶／即時報導
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華爾街看多選後行情卻遭美股重挫打亂，市場還可能面臨新一波期貨賣壓。（路透）
華爾街看多選後行情卻遭美股重挫打亂，市場還可能面臨新一波期貨賣壓。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

市場原先押注選舉落幕後美股將反彈，但AI獲利與融資疑慮未消，加上系統性基金可能大幅減碼，導致周四賣壓急增。

選舉結束，美股就會漲？華爾街各大交易部門先前紛紛押注，期中選舉落幕將帶動資金回流，周四卻被賣壓打個措手不及。

彭博資訊報導，摩根大通（JPMorgan Chase）、城堡證券（Citadel Securities）及瑞銀證券（UBS Securities）看多選後行情，但AI投資回報與融資成本等疑慮並未消散，市場還面臨系統性基金進一步減碼的壓力。

這些交易部門看多的理由相近：市場選前已大幅降低股票部位，一旦選舉不確定性消除，場外資金就有空間重新進場。高盛數據顯示，避險基金10月降低股票風險部位的速度，為3月以來最快。

城堡證券股票及股票衍生性商品策略主管羅布納（Scott Rubner）周三表示，隨著選舉落幕、波動可能回歸正常，加上幾股最大的買盤回歸，美股到年底前最可能的方向是上漲。摩根大通也預期科技股反彈，漲勢將擴散至更多股票。

但周三上漲、周四重挫的急轉彎，讓資金再度縮手。

高盛美洲股票交易執行服務主管弗拉德（John Flood）表示，只做多的投資機構再度「僵住」，避險基金則開始賣出前一天才買進的部分AI大型雲端業者股票。

弗拉德形容，周三是交易部門今年最忙碌的交易日之一，周四卻完全相反。他在給客戶的報告中寫道：「電話被打爆了，大家都想打聽市場動向。可惜，我們也沒看到多少線索。」

巴克萊全球股票戰術策略主管奧特曼（Alex Altmann）是少數事先抱持懷疑態度的人士。他認為，市場對AI投資回報與基礎設施融資成本的疑慮，都不會因選舉結束而消散。

接下來的壓力，還可能來自依市場走勢調整部位的系統性基金。根據巴克萊模型，波動率控制基金可能將股票配置比重調降約30個百分點，成為疫情市場動盪以來最大的單日調整之一；未來24至48小時可能賣出約1,350億美元美股期貨。

巴克萊另估計，周四槓桿型ETF因再平衡產生的賣出規模可能創紀錄。散戶也未積極承接，Vanda Research數據顯示，截至周四紐約時間下午3時，散戶已淨賣出3.38億美元個股。

不過，單日跌勢尚不足以判定選後看多論調失效。周四正常交易結束後，美股期指先跌後回升；依CNBC報價，截至美東時間晚間9時16分左右，史坦普500期指上漲0.20%，那斯達克100期指上漲1.01%，道瓊期指仍下跌0.62%。

精華 FAQ

  • 交易部門認為，選前市場已大幅降低股票部位，選舉不確定性一消失，場外資金就有空間回流，因此預期波動回穩後美股會上漲。

  • 除了AI投資回報與基礎設施融資成本的疑慮仍在，市場還面臨系統性基金減碼壓力，讓原本期待的選後資金回補未能順利發生。

  • 巴克萊模型指出，波動率控制基金可能把股票配置降約30個百分點，未來24到48小時恐賣出約1,350億美元美股期貨，壓力相當大。

華爾街 美股 高盛

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