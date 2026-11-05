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期中選舉變天效應？OpenAI承諾：不會讓居民扛資料中心電費

編譯季晶晶／即時報導
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OpenAI承諾公開資料中心對用水、能源及噪音的潛在影響。圖為2025年9月攝於...
OpenAI承諾公開資料中心對用水、能源及噪音的潛在影響。圖為2025年9月攝於美國德州阿比林的OpenAI資料中心冷卻設備。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

OpenAI在美國期中選舉後提出社區公約，承諾資料中心擴建不讓居民負擔電費，並回應地方對噪音、用水與電力需求的疑慮。

美國選民對資料中心擴建說不，OpenAI承諾不讓居民埋單。

該公司周四宣布，洽談資料中心建案時將避免簽署保密協議，並確保供電成本不轉嫁給住戶，也坦言部分工程可能延後。

這套名為「全國社區公約」的承諾，在美國期中選舉後兩天公布。OpenAI將公開建案對噪音、用水及能源使用的潛在影響，在用電尖峰時段降低耗電、向電網回送電力，並視當地勞動力條件設定在地聘僱目標，定期公布執行進度。

OpenAI表示，資料中心投資應協助擴建及更新美國電網、提高供電穩定性，讓消費者受惠，並主張將這套原則納入規範AI擴張的法律。

OpenAI承諾提高資料中心建案透明度，確保供電成本不轉嫁給居民。（路透）
OpenAI承諾提高資料中心建案透明度，確保供電成本不轉嫁給居民。（路透）

這次選舉中，美國各級政府都有主張限制資料中心、加強AI監管的候選人勝出。德州新當選的民主黨州長希諾霍薩（Gina Hinojosa）要求立即暫停資料中心開發；民主黨在喬治亞、俄亥俄及賓州等州長選戰獲勝，也可能讓全美約半數規畫中的AI資料中心新增建設，面臨更嚴格的地方審查與阻力。

研究機構Data Center Watch統計，2026年第2季至少有45個、總值680億美元的資料中心計畫，因地方反對而受阻。

OpenAI全球事務長勒漢（Chris Lehane）表示，這套承諾已研議數月，原就計畫公布。他坦言，隨著資料中心愈來愈不受選民歡迎，部分工程可能延後，企業必須聽取並回應選民透過選票傳達的訊息。

精華 FAQ

  • OpenAI提出「全國社區公約」，承諾洽談資料中心時避免簽署保密協議，並公開噪音、用水與能源影響，同時在尖峰時段降耗電、回送電力。

  • OpenAI表示，資料中心投資應協助擴建與更新美國電網，提升供電穩定性，且供電成本不應轉嫁給住戶，讓消費者也能受惠。

  • 因期中選舉後，多名主張限制資料中心與加強AI監管的候選人勝出，地方審查與反對聲浪升高，OpenAI也坦言部分工程可能因此延後。

期中選舉 OpenAI 電費

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