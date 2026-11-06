高通財測拉警報 晶片設計利潤下滑、明年手機市場「零成長」

全球最大智慧手機處理器製造商高通（Qualcomm）上季營收雖高於預期，但智慧手機事業營收以及本季獲利展望都令人失望。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 高通上季營收與EPS優於預期，但手機業務與本季獲利展望不佳，並預告明年手機市場零成長，股價因此重挫，所幸資料中心、汽車與物聯網業務持續成長。

全球最大智慧手機處理器製造商高通 （Qualcomm）上季營收雖高於預期，但智慧手機事業營收以及本季獲利展望都令人失望，並暗示本季晶片設計部門利潤可能季比下降，且預測明年手機市場將「零成長」，反映記憶體晶片大漲造成的壓力，拖累股價在美股5日重挫9.49%。

高通在截至9月27日的年度第4季（上季）營收比去年同期下滑8%至103億美元，經調整後每股純益（EPS）2.17美元，都高於分析師預估。

不過，上季手機事業營收年比大減26%至51.4億美元，低於預期。高通表示，手機事業營收季比開始恢復成長，中國大陸Android手機市場也已觸底、即將反彈，執行長艾蒙（Cristiano Amon）表示，高通及早發現記憶體議題並做好準備，Android市場正開始季比增長。

不過，高通也預測明年的手機市場將「零成長」。上季汽車事業營收大增89%至19.9億美元，物聯網營收成長4.5%至18.9億美元，包含授權營收的QTL部門營收年減7.5%到13億美元，則均優於預期。

展望本季，高通預期營收將介於104億至112億美元，中位數高於市場預期，但調整後EPS將介於2.15至2.35美元，中位數低於分析師預估的2.32美元。

這項財測也暗示晶片設計部門不計利息後的營業利益率將介於20%到22%，包含擴張資料中心所拖累的3個百分點，也低於上季的24%。

問題出在供應成本。高通表示，「半導體產業正經歷從晶圓代工、組裝、測試、先進封裝、記憶體及其他原料的投入成本廣泛上漲」。

高通仍看好資料中心事業前景，預期本季資料中心營收將為6.5億美元，高於華爾街預期。艾蒙表示，今年度將是非手機事業營收轉捩點的開端，預估將成長60%，全年度資料中心營收將達50億美元，「我們沒有需求問題，而是供應議題」，「如果有更多供應，表現或許能更好」。