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美資料中心擴建恐喊卡 手握AI算力公司成贏家

編譯劉忠勇／綜合報導
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期中選舉民主黨大勝，未必全是AI投資人的壞消息，已有大量運算容量的業者可能因新增...
期中選舉民主黨大勝，未必全是AI投資人的壞消息，已有大量運算容量的業者可能因新增供給減少而受惠。圖為AI雲端算力供應商CoreWeave。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉後，資料中心建設可能因監管加強而放慢，既有算力業者受惠，新雲端與設備供應鏈則面臨融資與訂單壓力。

美國期中選舉民主黨大勝，可能讓資料中心擴建面臨更多限制，但未必全是AI投資人的壞消息。已有大量運算容量的業者可能因新增供給減少而受惠，大型科技公司也有機會減輕支出壓力。但仰賴舉債擴建的新雲端業者和設備供應商，則可能先承受衝擊。

高盛估計，民主黨在州和地方選舉獲勝，可能導致部分建案暫停，影響美國規畫新增容量約45%，但預期不會持續太久。這不代表45%的建設已確定取消。滙豐分析師也認為，後續可能是增加規範和監督，而非全面停建，部分業者也可能轉往其他州開發。

金融時報Lex專欄指出，資料中心若暫停新建，已有大量運算容量的業者可能受惠。新增供給放慢，可能推高運算服務價格，讓已取得的容量更有價值。

對投入龐大資金的科技公司而言，擴建降溫也可能減輕支出壓力，降低為搶占AI市場而過度投資的風險。

不過，有些公司也可能受到不同影響。CoreWeave是為一例。該公司表示，目前不預期政治情勢變化會影響既有客戶承諾和相關未交付訂單，並認為已啟用運算容量將格外有價值。

市場卻仍擔心，建設限制會影響後續成長。CoreWeave其2031年到期無擔保債券，最低跌至每1美元面額僅值79.5美分；2030年和2032年到期債券也下跌，殖利率超過15%。

CoreWeave上月舉債成本攀升，已引發市場關注：仰賴AI擴建、信用評等屬非投資級的企業，能否承受更高利率？如今資料中心建設可能放慢，又增加一項變數。

股債齊跌反映投資人提高對風險的評估，尚不代表公司無力還款。但對仰賴持續擴建支撐成長的業者而言，施工進度和籌資成本，都將更受檢視。

Lex認為，延後建設也可能給AI投資人喘息空間。AI基礎建設投資規模愈來愈大，資金從哪裡來、投入後能否回本，已成為美股的一大隱憂。放慢投資腳步，或許可以減少設備過時或貶值過快造成的損失。

對台廠而言，重點是建案是否延後、設備採購如何調整，以及訂單是否隨開發地點轉移。資料中心放慢建設，不等於AI需求轉弱，卻可能改變訂單時程。

精華 FAQ

  • 高盛與滙豐認為，州和地方層級的勝選可能帶來更多規範與監督，部分建案因此暫停或延後，但不一定是全面停建，部分業者也可能轉往其他州開發。

  • 已有大量運算容量的業者可能受惠，因新增供給放慢會推高運算服務價格，讓既有容量更值錢；大型科技公司也可能減輕擴建支出壓力。

  • CoreWeave雖稱既有訂單不受影響，但其債券價格下跌、殖利率升高，顯示市場憂心融資與成長；台廠則需關注建案延後、採購時程與訂單是否轉移。

高盛 民主黨

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