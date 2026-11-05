AI股崩跌 CNN：資料中心放慢腳步未必是壞事

民主黨在期中選舉大勝後，資料中心擴建可能放緩，但分析認為，投資降溫未必全是壞事。圖為德州阿比林的「星際之門」AI資料中心園區資料照。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨勢力擴大可能放慢美國資料中心建設，導致AI供應鏈估值重算；雖引發科技股重挫與經濟疑慮，但也可能為過熱投資踩煞車。

美國期中選舉後，華爾街 的慶祝行情只維持一天，就演變成AI股拋售潮。

民主黨大勝可能拖慢資料中心建設，迫使市場重新評估AI產業的成長前景。但這場讓科技股重挫的政治變局，也可能為過熱的AI投資踩煞車，讓產業走上更穩健的發展道路。

美股周四（5日）全面重挫，費城半導體指數暴跌12.3%。史坦普500指數下跌4.4%，成分股市值單日蒸發約2.9兆美元，創歷來最大紀錄。

AI供應鏈 成長預測面臨重估

巴隆周刊指出，資料中心未來究竟還能蓋多快，如今成了難以回答的問題，也動搖整條AI供應鏈的估值基礎。

華爾街過去假設AI資料中心將持續高速擴建，據此預測晶片、記憶體及電力設備供應商未來幾年的營收與獲利，並訂出股票目標價。

如今建設速度可能受限，原有的成長預測必須重新評估，先前大漲的AI股票也面臨估值修正。

股價重挫還引發融資追繳，迫使交易人賣股補繳保證金，形成愈跌愈賣的惡性循環，賣壓甚至擴散至醫療保健、民生消費等防禦型類股。

資料中心建設放緩恐拖累經濟

CNN分析，支持暫停興建資料中心或延長停建措施的民主黨籍州長，明年上任後所掌管的州，合計占全美規畫中資料中心容量約45%，其中德州就占25%。

這不代表相關專案都會停工，但未來取得建築許可、供電保障及租稅優惠，可能面臨更大阻力。

富國銀行估算，若德州規畫中的資料中心容量減少10%，大型科技公司的AI基礎設施支出可能減少1.6%。

荷蘭國際集團（ING）則估計，AI投資對今年美國經濟成長的貢獻可能高達四分之一，建設放緩的影響恐怕不只限於科技股。

投資降溫有助淘汰過熱專案

不過，AI投資降溫未必全是壞事。CNN指出，資料中心大舉擴建已加重通膨壓力，也引發地方居民反彈。

若能放慢腳步，企業就有機會重新檢視投資效益，減少一窩蜂擴張造成的資金浪費，也可能緩解能源與資源需求壓力。

美國業者已宣布興建3969座新資料中心，實際動工的卻只有約800座，部分專案能否實現受到質疑。

風險顧問公司Marsh估計，已有價值2000億美元的資料中心專案面臨延宕。

融資成本也是隱憂。CNN舉例，AI雲端業者CoreWeave因預估虧損龐大，債券殖利率一度升至15%，而其預期投資報酬率約9%，凸顯部分業者面臨融資成本高昂、投資效益受到質疑的壓力。

美國RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）認為，AI投資放緩可能讓產業喘口氣。若AI投資降溫，美國經濟成長率可能從上季的3.4%降至約2.4%，但仍屬穩健成長，不代表經濟將陷入衰退。

卡內基美隆大學戰略與科技研究所研究主任柯海瑞（Harry Krejsa）指出，科技公司若能更重視地方社區的需求，取得政府與居民支持，反而有利於資料中心長期營運。

他警告，如果企業失去國內的政治與社會支持，將更難維持與中國競爭的能力。