AI股崩跌 CNN：資料中心放慢腳步未必是壞事
民主黨勢力擴大可能放慢美國資料中心建設，導致AI供應鏈估值重算；雖引發科技股重挫與經濟疑慮，但也可能為過熱投資踩煞車。
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民主黨勢力擴大可能放慢美國資料中心建設，導致AI供應鏈估值重算；雖引發科技股重挫與經濟疑慮，但也可能為過熱投資踩煞車。
美國期中選舉後，華爾街的慶祝行情只維持一天，就演變成AI股拋售潮。
民主黨大勝可能拖慢資料中心建設，迫使市場重新評估AI產業的成長前景。但這場讓科技股重挫的政治變局，也可能為過熱的AI投資踩煞車，讓產業走上更穩健的發展道路。
美股周四（5日）全面重挫，費城半導體指數暴跌12.3%。史坦普500指數下跌4.4%，成分股市值單日蒸發約2.9兆美元，創歷來最大紀錄。
AI供應鏈成長預測面臨重估
巴隆周刊指出，資料中心未來究竟還能蓋多快，如今成了難以回答的問題，也動搖整條AI供應鏈的估值基礎。
華爾街過去假設AI資料中心將持續高速擴建，據此預測晶片、記憶體及電力設備供應商未來幾年的營收與獲利，並訂出股票目標價。
如今建設速度可能受限，原有的成長預測必須重新評估，先前大漲的AI股票也面臨估值修正。
股價重挫還引發融資追繳，迫使交易人賣股補繳保證金，形成愈跌愈賣的惡性循環，賣壓甚至擴散至醫療保健、民生消費等防禦型類股。
資料中心建設放緩恐拖累經濟
CNN分析，支持暫停興建資料中心或延長停建措施的民主黨籍州長，明年上任後所掌管的州，合計占全美規畫中資料中心容量約45%，其中德州就占25%。
這不代表相關專案都會停工，但未來取得建築許可、供電保障及租稅優惠，可能面臨更大阻力。
富國銀行估算，若德州規畫中的資料中心容量減少10%，大型科技公司的AI基礎設施支出可能減少1.6%。
荷蘭國際集團（ING）則估計，AI投資對今年美國經濟成長的貢獻可能高達四分之一，建設放緩的影響恐怕不只限於科技股。
投資降溫有助淘汰過熱專案
不過，AI投資降溫未必全是壞事。CNN指出，資料中心大舉擴建已加重通膨壓力，也引發地方居民反彈。
若能放慢腳步，企業就有機會重新檢視投資效益，減少一窩蜂擴張造成的資金浪費，也可能緩解能源與資源需求壓力。
美國業者已宣布興建3969座新資料中心，實際動工的卻只有約800座，部分專案能否實現受到質疑。
風險顧問公司Marsh估計，已有價值2000億美元的資料中心專案面臨延宕。
融資成本也是隱憂。CNN舉例，AI雲端業者CoreWeave因預估虧損龐大，債券殖利率一度升至15%，而其預期投資報酬率約9%，凸顯部分業者面臨融資成本高昂、投資效益受到質疑的壓力。
美國RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）認為，AI投資放緩可能讓產業喘口氣。若AI投資降溫，美國經濟成長率可能從上季的3.4%降至約2.4%，但仍屬穩健成長，不代表經濟將陷入衰退。
卡內基美隆大學戰略與科技研究所研究主任柯海瑞（Harry Krejsa）指出，科技公司若能更重視地方社區的需求，取得政府與居民支持，反而有利於資料中心長期營運。
他警告，如果企業失去國內的政治與社會支持，將更難維持與中國競爭的能力。
因為民主黨大勝後，部分州的資料中心建設可能放慢，市場必須重新評估AI需求與成長速度，先前建立在高速擴建假設上的估值也跟著下修，導致AI股遭到集中賣壓。 晶片、記憶體與電力設備等供應商原本依賴資料中心持續擴建來支撐營收與獲利預期，如今建設節奏若變慢，成長預測就要重估，股票目標價也可能跟著調整。 因為過快擴建已推升通膨、引發居民反彈，也可能造成資金浪費；放慢後可讓企業檢視投資效益、淘汰過熱專案，並減輕能源與資源壓力，讓產業更穩健。
精華 FAQ
因為民主黨大勝後，部分州的資料中心建設可能放慢，市場必須重新評估AI需求與成長速度，先前建立在高速擴建假設上的估值也跟著下修，導致AI股遭到集中賣壓。
晶片、記憶體與電力設備等供應商原本依賴資料中心持續擴建來支撐營收與獲利預期，如今建設節奏若變慢，成長預測就要重估，股票目標價也可能跟著調整。
因為過快擴建已推升通膨、引發居民反彈，也可能造成資金浪費；放慢後可讓企業檢視投資效益、淘汰過熱專案，並減輕能源與資源壓力，讓產業更穩健。
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