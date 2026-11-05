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期中選舉救了AI股？美銀：資料中心興建減速 晶片股漲勢反而可更持久

編譯黃淑玲／綜合外電
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美國銀行（BofA）的最新分析報告，認為民主黨在期中選舉大勝，對AI股反而是利多...
美國銀行（BofA）的最新分析報告，認為民主黨在期中選舉大勝，對AI股反而是利多。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美銀指出，若期中選後資料中心建設受監管放緩，只要AI算力需求仍強，供給降速反而可提升使用率、支撐價格，讓晶片股漲勢更持久。

長期以來，主導華爾街對於AI股的看法是：發展AI的資本支出愈龐大，對晶片製造商無疑就是好事。現在民主黨在美國期中選舉中拿下國會參眾兩院的控制權，AI將面臨更多監督與審查，是否熱潮已近結束？美國銀行（BofA）的最新分析報告，提出不同看法。

美銀分析師指出，如果選後興建資料中心面臨監管障礙而放緩速度，連帶AI資本支出也減速，實際上反而可能延長AI熱潮，而不是宣告熱潮終結。

算力需求持穩是前提

美銀的這項論點，建立在一個條件下。也就是，即便資料中心的新建冷卻，付費運算服務的需求依舊持穩。一旦此條件成立，分析師寫道：「在需求保持韌性的情況下，供給成長放緩可能提高設備使用率、支撐價格，並降低過度擴建風險。」

他們的邏輯相當簡單。閒置的伺服器幾乎無法創造營收，若是算力供給的量能太大，雲端服務供應商可能需要降低費率，不讓過多的算力閒置。如此一來，高成本的擴建計畫更難證明合理性。現在擴展的腳步迫於政治情勢轉趨審慎，正好能避開這個陷阱。

美銀表示，到目前為止，需求面尚未出現裂痕。根據幾位雲端巨人的最新一季財報，亞馬遜雲端事業AWS，營收較去年同期成長39%；微軟的Azure成長48%，Google Cloud更擁有103%的大幅躍升。不過在自由現金流赤字方面，美銀預估，八家超大規模雲端服務商和新興雲端服務商合計赤字今年為1,280億美元，明年擴大至3,350億美元，之後在2028年縮減至770億美元。

市場現今似乎在需求數據出現裂痕之前，就已開始反映資本支出的風險。例如亞馬遜，公司最近一季財報看到雲端業務成長加速，但過去12個月自由現金流卻大幅轉為負424億美元，部分原因正是龐大的基礎設施支出。結果股價在財報公布後下挫。

營收轉化速度要夠快

美銀之外，Monex的分析則是提醒投資人，布局AI交易該關心的並非支出本身，而是投資報酬。資本支出會先行發生，接著自由現金流受到擠壓，之後還會面臨折舊與電力成本。因此，公司的營收與獲利必須足以承受這些負擔。Monex指出，市場評判的重點不在於投資規模有多大，而在於這些投資能以多快的速度轉化為營收、收回成本。

Monex認為，AI技術是美中競爭核心，聯邦政府對AI的支持不太可能因期中選舉就出現急劇逆轉，但民主黨大勝，各州與地方政府針對電力、水資源及土地使用後續制定的規範，值得關注。

Monex同時提出一個可能性：企業為因應聯邦政策也可能轉變，或許會在2028年總統大選前提前投入投資，令2027年與2028年的資本支出周期更加強勁，而非轉弱。

對股票投資人而言，AI交易可能正進入一個更重視紀律的階段。如果建設速度放緩能讓設備使用率維持在較高水準，市場將會把這視為有利於價格，以及晶片需求更具持續性的正面訊號。相較之下，需求放緩所造成的傷害，將遠遠大於資料中心建築許可延宕所帶來的影響。

亞馬遜雲端事業AWS位於印第安納州的AI資料中心。 （路透）
亞馬遜雲端事業AWS位於印第安納州的AI資料中心。 （路透）

精華 FAQ

  • 美銀認為，若需求仍保持強韌，供給成長放慢會提高設備使用率，減少過度擴建風險，並支撐算力價格，因此不一定代表AI熱潮結束。

  • AWS營收年增39%，Azure成長48%，Google Cloud更大增103%，顯示雲端與AI需求仍未出現明顯裂痕，至少短期內支撐相關資本支出。

  • Monex提醒，重點不在花多少錢，而在投資多久能轉化為營收與獲利，因為資本支出會先壓縮現金流，之後還要承受折舊與電力成本。

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