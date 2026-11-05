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美債已彈漲一波還能買嗎？雅德尼：殖利率5%才是非常有吸引力

編譯葉亭均／綜合外電
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美國公債價格持續反彈，殖利率周三跟隨油價下跌。（路透）
美國公債價格持續反彈，殖利率周三跟隨油價下跌。（路透）

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文章摘要整理：

美債殖利率近期因油價重挫而大幅回落，雅德尼認為若回到5%水準，10年期美債將具吸引力，但長線上股票仍可能勝過債券。

美國公債價格持續反彈，殖利率周三跟隨油價下跌，市場預期民主黨在中期選舉中大獲全勝可能推動伊朗戰爭更早結束，而且會降低川普政府進一步擴大財政赤字的可能性。

隨著國際油價重挫，布蘭特原油期貨已跌破每桶95美元，能源價格下跌帶動歐債、美債走高。

美國10年期公債殖利率周三下跌7.82個基點，周四盤中進一步下滑至4.847%，已較10月初一度攀抵5.3%大幅下滑。

30年期美殖利率也下滑至5.2719%。

那麼美國公債買點到了嗎？Yardeni Research總裁兼首席投資策略師雅德尼（Ed Yardeni）指出，美國公債殖利率若在5%，是非常有吸引力的水準。

雅德尼接受彭博電視訪問時表示：「如果你現在問我，今年底、明年底，以及未來可預見的一段時間，債券殖利率會落在哪個水準，我會說是5%。」

他說：「我認為，利率已經回歸常態，而且這種情況將持續更長時間。5%是非常正常的利率水準，也代表經濟表現相當不錯。」

「我認為，殖利率達到5%時，債券就非常具有吸引力。」

雅德尼表示，如果要以5%的殖利率買進10年期美國公債，投資人必須對生產力提升有相當程度的樂觀預期，相信生產力成長將帶動通膨下降，「而我認為這確實會發生」。

他說，從10年的時間跨度來看，通膨率預期大約落在2%至2.5%，因此投資人若能取得2.5%的實質報酬率，這在債券市場其實已經相當不錯， 「因此，我認為投資人將能賺取債券票息，而且票息收益將高於通膨率」。

不過，雅德尼亞說，從長期來看，他認為股票的表現仍將持續勝過債券。

他預期，10年期美國公債殖利率將在4%至5%之間波動，這個區間曾出現在全球金融海嘯爆發前。

精華 FAQ

  • 主因是國際油價下跌帶動通膨疑慮降溫，加上市場預期中期選舉結果可能影響財政與地緣風險，使資金轉向買進歐債與美債，推升債券價格、壓低殖利率。

  • 他明確指出，10年期美國公債殖利率若達到5%，就是非常有吸引力的水準；他認為這代表利率已回歸常態，也反映經濟狀況仍不差，適合長期配置。

  • 雅德尼雖看好5%殖利率的美債報酬，但仍認為從更長的時間尺度來看，股票表現可能持續優於債券；他並預估10年期美債殖利率將在4%至5%間波動。

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