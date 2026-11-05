彭博：美光暫停45億美元桃園擴廠計畫 因勞資糾紛未解

傳美光因勞資糾紛未解，將暫停在桃園的建廠計畫。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美光因與台灣員工及工會的勞資爭議未解，已暫停桃園Fab 11E擴廠，原本30億至45億美元投資計畫恐重新評估，並可能影響台灣供應鏈與全球布局。

知情人士透露，美光 科技（Micron Technology）已暫停建設桃園新廠Fab 11E，原因是勞資糾紛遲遲未解。

彭博引述消息人士報導，這家美國企業在桃園市的工程已幾乎全面停擺。高管擔憂不確定性日增，包括與當地工會的協議可能被推翻。知情人士說，美光已通知台灣官員及一家供應商，將暫停桃園廠的工程。

一名知情人士指出，美光原本為桃園廠編列30億至45億美元預算，包括採購艾司摩爾（ASML）設備。其他知情人士表示，目前工地仍有少量工程持續進行，以確保廠區安全，但完成後將全面停工。這座名為Fab 11E的工廠，原定2028年投產。

美光勞資關係緊張升溫，台灣員工今年要求提高薪酬，希望能分享人工智慧（AI）基建熱潮帶來的創紀錄獲利。台灣負責美光60%的傳統記憶體晶片生產，若美光在台投資計畫受阻，恐使長期供不應求的記憶體市場雪上加霜。

美光發表聲明表示：「台灣在美光全球布局中扮演重要角色，目前我們的營運一切正常。我們有信心維持業務運作，持續為客戶提供服務。」但聲明並未回應桃園廠相關問題。

知情人士透露，美光10月已與旗下兩個工會中規模較大的工會達成協議，但由於部分員工不滿協議條款，公司可能需要重新談判。

這次停工也意味美光可能重新評估在台灣的整體製造布局。在台灣的製造基地，有助於美光與南韓三星電子、SK海力士，以及中國長鑫存儲競爭。

美光是台灣最大的外國投資人，若該公司縮減在台投資規模，將對台灣造成重大打擊。