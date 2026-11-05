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英特爾股價跌沒完 CEO陳立武大買970萬美元自家股票也沒用

編譯易起宇／綜合外電
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監管資料顯示，英特爾執行長陳立武2日買進該公司970萬美元股票，但英特爾4日股價...
監管資料顯示，英特爾執行長陳立武2日買進該公司970萬美元股票，但英特爾4日股價仍大跌了約4%。 （美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

陳立武買進約970萬美元英特爾股票，展現信心，但公司第4季財測低於預期、PC市場疲弱與多重壓力仍使股價續跌。

監管申報文件4日顯示，英特爾執行長陳立武2日透過家族信託買進15萬股英特爾普通股，價值大約970萬元。然而，英特爾4日股價仍收跌3.7%。

資料顯示，陳立武透過多次公開市場交易取得這批股票，買進價格介在64.705至64.735美元，總投資金額約971萬美元。此舉將使陳立武間接持有的英特爾股權攀增至約146萬股。

在英特爾面臨供應鏈壓力、以色列廠房爆炸，以及個人電腦（PC）市場需求變化等難關之際，陳立武這項舉措可被視為對英特爾投下信任票。英特爾股價正因為新公布的第4季財測不如市場預測而面臨強烈賣壓，儘管第3季財報優於預測。

英特爾預期第4季營收介在150億至160億美元，低於市場預期的170億美元；包含PC和筆電在內的客戶運算部門，是英特爾營收最大的貢獻者，但該部門第4季營收預料將季比大跌逾20%，財務長辛斯納（David Zinsner）更指出，PC市場的疲軟可能延續到明年上半年。

此外，華爾街投資人也日益押注，民主黨主導的國會可能會導入更嚴格監管，可能有助抑制激進的人工智慧（AI）支出。

精華 FAQ

  • 監管申報顯示，他2日透過家族信託，以多次公開市場交易買進15萬股英特爾普通股，總金額約971萬美元，成交價約介於64.705至64.735美元。

  • 在這批買進完成後，陳立武間接持有的英特爾股數升至約146萬股。市場普遍將此視為他對公司前景投下信任票，但未能扭轉短線賣壓。

  • 主因是英特爾第4季營收預期僅150億至160億美元，低於市場估計的170億美元，加上客戶運算部門需求走弱、PC市場疲軟可能延續到明年上半年。

英特爾 陳立武 CEO

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