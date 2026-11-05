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共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

藍潮成功撲岸 商界將面對7波影響

編譯湯淑君／綜合報導
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選民身穿印有「BLUE WAVE VOTER」(藍潮選民)字樣的藍色上衣，在俄亥...
選民身穿印有「BLUE WAVE VOTER」(藍潮選民)字樣的藍色上衣，在俄亥俄州克利夫蘭投票時比出手勢。民主黨在期中選舉大勝，藍潮湧現將對商界帶來至少七大影響。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨拿下國會後，雖然立法仍受川普否決權制約，但可加強調查、推動監管與影響多項商業政策。

民主黨在期中選舉掌控國會參眾兩院，反映生活費高漲和伊朗戰爭激怒廣大選民。「藍潮」湧現，將對商界造成什麼影響？

華爾街日報報導，民主黨大勝後雖全面掌控國會，但通過立法仍非易事，因為川普總統已揚言將以「否決先生」自居。民主黨應能凸顯最重視的議程，例如降低關稅，並嚴加檢視違背民主黨優先政策的企業和政府機關。

有了新民意授權，民主黨可望針對一些議題展開調查，包括第一家庭的加密幣交易，以及疑似偏袒特定對象的政府合約。「藍潮」的潛在影響如下：

1. 啟動調查：從大型銀行、科技巨人到石油大亨，業者擔心民主黨將發動大規模調查，並運用傳喚權。矛頭可望對準川普家族和被控貪腐情事，並調查大企業的政治獻金流向。銀行和金融公司，包括加密幣公司在內，將密切關注可能掌控參院銀行委員會的華倫，她關切的議題包括川普家族與商界往來、人工智慧(AI)投資計畫、首次公開發行股票(IPO)案，以及聯準會(Fed)，可能舉行聽證會傳喚企業執行長說明。

2. AI數據中心：選民不分黨派多半反對建資料中心。在聯邦層級，民主黨人比共和黨人更懷疑AI，可能遏阻「甜心稅交易」。影響最深遠的屬州和地方層級，尤其在數據中心開發商最活躍的喬治亞州和德州，民主黨州長 當選人主張暫停興建新的資料中心。密西根州民主黨籍候選人也呼籲暫時禁建。

3. Fed控制：民主黨拿下參院，形同凍結川普對Fed原本就很有限的影響力。川普希望Fed降利率、放鬆對大銀行的資本要求，並准許加密幣和金融科技公司更易使用Fed支付系統。七位Fed理事中有三人是川普任命的。

4. 生質燃料：農業團體寄望民主黨擴大使用以玉米和黃豆製成的生質燃料，混入汽油和柴油，這麼做將助長這些作物的需求。相較於代表產油重鎮州的共和黨人士，民主黨對擴展生質燃料的態度較友善，一些產業主管認為，如果兩黨合作推動，可望協助農民拓展銷路。

5. 信用卡費：川普與其政治盟友支持立法嚴監管信用卡費，川普本人也希望儘快通過相關法案。這將衝擊銀行的信用卡收入，並侵蝕威士卡和萬事達卡公司的市場支配地位，但商家表示歡迎。民主黨也同意降低信用卡費和成本，因此這是罕見兩黨都支持的議題之一。

6. 加密幣與銀行業：民主黨可能放大檢視加密產業與川普政府密切的關係。同時，川普2.0政府上任以來，反托辣斯執法立場較寬鬆，讓各行各業更放膽尋求併購，預料企業可能更卯足全力火速推動併購計畫，趕在川普任期屆滿之前完成，因為唯有行政部門握有推翻這類交易的職權。

7. 健保成本：民主黨可望極力爭取恢復今年1月到期的「可負擔健保法」(ACA，俗稱「歐記健保」)補貼措施。聯邦不提供補助後，歐記健保成本劇增，導致數百萬人退保，市場陷入一團亂。政策專家認為，民主黨主導國會後，首要之務將聚焦於強化ACA，而不是建立全國性的健保選項。

精華 FAQ

  • 報導指出，民主黨可能動用傳喚權，鎖定川普家族、加密幣交易、疑似貪腐的政府合約，以及大企業的政治獻金流向，銀行與科技、能源業都可能被納入調查範圍。

  • 在AI資料中心方面，民主黨對大型建設較保留，州和地方層級更可能出現限制措施；在Fed方面，民主黨掌控參院後，將削弱川普對降息、放寬銀行資本要求等政策的影響力。

  • 信用卡費監管可能壓縮銀行收入、卻有利商家；ACA補貼若恢復，將減輕健保負擔；加密幣與銀行業則面臨更嚴格檢視，併購案也可能趕在川普任期內加速推進。

川普 民主黨

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