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共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

選後美股飆漲 數據中心股票則跌

編譯莊瑞萌／綜合報導
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民主黨在期中選舉中拿下參眾兩院控制權，美股4日應聲大漲。(路透)
民主黨在期中選舉中拿下參眾兩院控制權，美股4日應聲大漲。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨拿下參眾兩院後，美股全面走高，但川普媒體、特斯拉等政治風險標的承壓，醫療、零售與太陽能股則因政策預期受惠。

民主黨將掌控參眾兩院，美股4日大漲，史坦普500上漲1.6%，創下三個月來最佳單日表現。道瓊工業平均指數大漲1569點，漲幅3%；那斯達克綜合指數上漲1.4%。在全國性選舉共和黨失利後，醫院經營者與主打低收入消費者的一元商店股價領漲，帶動大盤廣泛走高。同時，投資人認為川普的社群媒體公司、人工智慧產業及曾大力捐款給共和黨的馬斯克旗下事業，未來面臨風險。

美聯社報導，副總統范斯將共和黨期中選舉失利歸咎於與伊朗的戰爭，這場戰爭導致油價飆升。華爾街策略專家先前不斷呼籲投資人不要被選舉結果沖昏頭，因為長期而言，選舉對大盤可能影響不大，股價走勢更取決於企業利潤和利率方向，而非華府的控制權歸屬。Annex Wealth Management經濟策略師雅各布森(Brian Jacobsen)說，「企業營利比選舉結果更重要。」

民主黨拿下參眾兩院，這對華爾街而言或許正是偏好的政治局面，華爾街通常偏好華府由兩黨分掌，以降低經濟出現變革性改變的風險。

川普的社群媒體公司-川普媒體與科技集團是市場跌幅較大個股之一，下跌24.5%。五年前曾短暫觸及175元高點後，如今跌至4.49元。馬斯克旗下事業也受挫，特斯拉下跌3.3%，SpaceX下跌3.8%。馬斯克是川普前高階顧問，也是民主黨掌控國會後可能調查的目標之一。

川普一直是AI產業的大力支持者，民主黨勝選後，可能導致更多監管或限制措施。投資人尤其認為，民主黨在德州勝選，可能使AI數據中心的進一步建設放緩。另外，由於民主黨掌控國會，可能為太陽能與風電產業帶來利多，First Solar上漲4.6%，Enphase Energy則上漲3.7%。

民主黨主導的國會可能尋求推翻共和黨在「大又美案」中部分聯邦醫療與食品援助削減，這帶動醫療產業股價上漲，包括經營醫院與門診中心的HCA Healthcare上漲10.3%。除此之外，零售商則受惠於市場預期民主黨可能推動政策，幫助難以負擔快速上漲生活成本的美國民眾，包括Dollar Tree也上漲9.6%。

民主黨在期中選舉中拿下參眾兩院控制權，美股4日應聲大漲。(路透)
民主黨在期中選舉中拿下參眾兩院控制權，美股4日應聲大漲。(路透)

民主黨在期中選舉中拿下參眾兩院控制權，美股4日應聲大漲。(路透)
民主黨在期中選舉中拿下參眾兩院控制權，美股4日應聲大漲。(路透)

民主黨在期中選舉中拿下參眾兩院控制權，美股4日應聲大漲。(路透)
民主黨在期中選舉中拿下參眾兩院控制權，美股4日應聲大漲。(路透)

精華 FAQ

  • 市場認為民主黨掌控參眾兩院，有助維持政策制衡，降低劇烈變動風險，因此史坦普500、道瓊與那斯達克同步上揚，投資氣氛明顯轉強。

  • 川普媒體與科技集團大跌24.5%，特斯拉與SpaceX也走弱；此外，AI產業與數據中心概念股被視為可能面臨更多監管，因此投資人提前調節。

  • 醫療、低收入消費零售與再生能源股受到追捧，HCA Healthcare與Dollar Tree大漲，First Solar和Enphase Energy也上升，反映市場預期政策將偏向這些領域。

美股 華爾街 共和黨

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