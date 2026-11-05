超微財測風光 帶動AI代理需求 台灣供應鏈吃補

超微公布上季營收大增45%，本季財測也高於市場預期，執行長蘇姿丰表示，預期明年伺服器營收將成長一倍。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 超微財報與展望優於預期，蘇姿丰看好AI代理推升雲端CPU與資料中心需求，台積電等台灣供應鏈可望受惠，但半導體供給仍面臨產能吃緊。

超微 3日公布上季財報報喜，執行長蘇姿丰 並上調2027年營運展望，預期全年營收將成長逾80%，強調AI代理（AI Agent）正成為雲端CPU下一個殺手級應用，帶動資料中心需求全面加速。

法人指出，超微衝刺AI狀況優於預期，後續將釋出更多訂單，台積電、日月光投控、鴻海、廣達、健策、群聯等供應鏈 吃補。

蘇姿丰並預告，本季資料中心AI晶片營收將首度超越傳統伺服器CPU，寫下歷史新頁，明年伺服器CPU營收可望翻倍成長，資料中心業務營收比將突破八成，激勵超微3日盤後股價一度大漲8%，4日早盤漲2.7%。

超微上季營收134億美元，年增45%，優於市場預期；調整後每股純益2.09美元，同樣超越市場預估。其中，資料中心營收85.5億美元，年增97%，再創新高，成為推動營運躍升的最大引擎。展望本季，預估營收將達170億美元加減3%，高於市場預估的163億美元，意味AI成長動能持續加速。

蘇姿丰指出，AI代理正迅速從概念走向大規模部署，且個人及企業AI代理能自主執行程式開發、資料分析及跨系統工作流程，CPU不再只是AI加速器的輔助角色，而是支撐代理式AI持續運作的關鍵算力，為雲端伺服器開啟新一波需求成長周期。

她強調，目前市場採用仍處於初期階段，AI代理承擔更複雜任務，CPU與GPU需求將同步攀升，超微因而將2027年伺服器CPU營收成長預期，由原估逾70%，上修至約一倍，資料中心AI業務成長更將遠超先前預測，預期AI業務營收自今年第四季起正式超越伺服器CPU。

此外，蘇姿丰示警，半導體供應鏈仍面臨產能吃緊挑戰，部分高階運算產品需求明顯高於供給，晶圓製造、載板、先進封裝及記憶體等關鍵環節，均成為擴充供應的重要一環。

另外，記憶體等零組件價格持續上漲，衝擊終端消費市場，超微已將2027年全球PC市場出貨量衰退兩位數納入營運規劃假設，凸顯半導體產業供需結構分歧。

蘇姿丰不諱言，目前市場需求確實高於供給，產能能否及時跟上客戶需求，成為供應鏈面臨的重要課題。超微正與晶圓、載板、先進封裝、記憶體及其他關鍵零組件供應商密切合作，協調擴充產能，確保產品生產及交付順暢。

她強調，半導體供應鏈涉及多個製造環節，單一製程擴產並不足以解決整體供應問題，仍須晶圓製造、封裝測試及關鍵材料等環節同步配合，而超微過去數年已與供應鏈夥伴建立緊密合作關係，對於進一步增加供給抱持信心。