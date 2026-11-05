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學校若禁用AI學生無法用搜尋功能 Google強迫推銷挨轟

編譯季晶晶陳律安／綜合報導
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Google校園新政策引爭議，學校若全面禁用AI，學生也將無法使用Google搜...
Google校園新政策引爭議，學校若全面禁用AI，學生也將無法使用Google搜尋。圖為Gemini介面。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

Google將讓學校決定是否開放學生AI工具，但若全面禁用AI，連搜尋也會受限，因而被批評以壟斷地位強迫校方接受其AI產品。

紐約時報報導，科技巨擘Google宣布，明年初將預設關閉供中小學生使用的AI工具，由校方決定是否開放。但學校若全面禁用AI，學生也將無法使用Google搜尋，引發外界質疑Google是在強迫學校接受其AI工具，以實現壟斷地位。

Google教育事業副總裁菲利普斯（Chris Phillips）表示：「搜尋與AI已深度整合。」他補充說，如果學校禁止使用AI，學生「就無法使用搜尋服務，並會看到校方顯示的訊息，告知這項服務無法使用」。Google另表示，將更新校園搜尋，讓AI模式與AI摘要透過引導式學習，逐步帶學生解題，減少學生直接取得答案。

科技媒體Ars Technica的資深科技記者惠特瓦姆表示，其實是一項宛如「浮士德交易」的交換條件，受影響的產品包括Gemini、Gemini Notebook、Gemini in Classroom，以及Google搜尋，但學校若想全面禁用AI，就連Google搜尋也得一併放棄。

惠特瓦姆表示，Google押注學校不願放棄Google搜尋，因此最終仍會接受旗下AI工具。這將讓學生從小頻繁接觸AI，甚至可能改變他們未來使用科技的方式。

美國參議員桑德斯則抨擊，這是勒索。前美國聯邦貿易委員會（FTC）主席可汗（Lina Khan）發表聲明指出，Google正利用其「搜尋市場的壟斷地位，脅迫學校」採用旗下AI工具。

她並指出，已有多家法院認定這家科技巨擘違反反托辣斯法。然而，若太過仰賴AI搜尋，也可能回過頭來危及教育品質。

紐澤西理工學院及其他大學研究人員今年發表的一項研究發現，截至去年底，Google已針對51.5%的搜尋查詢提供AI摘要。

精華 FAQ

  • Google宣布，明年初起供中小學生使用的AI工具將預設關閉，是否開放由學校自行決定。公司同時把搜尋與AI更深度整合，讓校方可依政策管理學生使用方式。

  • 因為若學校全面禁用AI，學生也會無法使用Google搜尋，等於把搜尋服務與AI綁在一起。批評者認為，Google利用搜尋優勢逼校方接受Gemini等工具，否則就失去基本功能。

  • 一方面，Google主張用AI摘要與引導式學習幫助學生解題；另一方面，外界擔心學生過度依賴AI搜尋，影響學習品質。研究也指出，Google已對51.5%的搜尋查詢提供AI摘要。

Google 紐約時報

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