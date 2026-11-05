小非農報告：美勞動市場穩定 民間企業10月就業增8.6萬人
ADP報告顯示美國10月民間就業增8.6萬人，優於預期，反映勞動市場仍具韌性；服務業帶動招聘、薪資走升，市場並關注即將公布的官方非農數據。
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ADP報告顯示美國10月民間就業增8.6萬人，優於預期，反映勞動市場仍具韌性；服務業帶動招聘、薪資走升，市場並關注即將公布的官方非農數據。
美國企業上月新增就業人數高於預期，顯示美國勞動市場大致維持穩定，經濟依舊強勁。有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國民間企業上月就業人數增加8萬6000人，略低於9月的9萬人，但遠高於路透估計的6.9萬人。另外，9月民間就業人數下修至8.6萬人。
增加招聘的產業，包括貿易、運輸、教育、公用事業、健康服務、休閒餐旅、建築業等，而且各種規模的企業，員工薪資均提高。
亮眼的消費者開支與強健的經濟成長，支撐勞動市場韌性，使得企業在成本壓力居高不下之際，仍能擴充人力。公司繼續聘僱，讓失業率維持低檔，聯準會（Fed）得以專心對抗通膨。
ADP首席經濟學家李察遜（Nela Richardson）表示：「上個月各種規模的雇主都在招聘，而我們的資料顯示，轉職者除了獲得較高的底薪，也受到獎金、加班費及工時增加等因素吸引。」、「這些因素加總起來，使得這群勞工的薪資成長速度創下2024年3月以來最快紀錄。」
服務業是就業成長主要動力，光是貿易、運輸與公用事業類別，就業人數就增加3萬9000人，教育與醫療服務業和餐旅業的就業成長也很強勁。
ADP與史丹福大學數位經濟實驗室共同發布的這份報告指出，跳槽員工的薪資較去年同期增加7.6%，增幅為2024年來之最；留任員工的薪資增幅維持在4.4%，與9月相同。
由於ADP數據出爐過後兩天，政府就會發布非農就業報告，備受經濟學家與投資人關注，被視為勞動市場狀況的重要領先指標。
外界估計，6日公布的官方就業報告，非農就業將新增6.5萬人，與ADP的報告可能會有落差。政府報告涵蓋公私營部門，ADP則僅有民間部門。
ADP顯示10月民間企業新增8.6萬人，雖略低於9月，但明顯高於市場預估，代表企業仍在持續招聘，勞動市場沒有明顯惡化，整體景氣仍具支撐力。 就業成長主要來自服務業，其中貿易、運輸與公用事業增加3.9萬人，教育與醫療服務、休閒餐旅及建築業也表現強勁，顯示多個部門都有擴編需求。 報告顯示企業持續聘僱、薪資上升，使失業率維持低檔，讓Fed能更專注抑制通膨；但官方非農數據即將公布，預估新增6.5萬人，與ADP可能存在落差。
精華 FAQ
ADP顯示10月民間企業新增8.6萬人，雖略低於9月，但明顯高於市場預估，代表企業仍在持續招聘，勞動市場沒有明顯惡化，整體景氣仍具支撐力。
就業成長主要來自服務業，其中貿易、運輸與公用事業增加3.9萬人，教育與醫療服務、休閒餐旅及建築業也表現強勁，顯示多個部門都有擴編需求。
報告顯示企業持續聘僱、薪資上升，使失業率維持低檔，讓Fed能更專注抑制通膨；但官方非農數據即將公布，預估新增6.5萬人，與ADP可能存在落差。
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