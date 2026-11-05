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美公債標售 可能擴大中短期砍長期 預估明年上半年調整

編譯陳律安陳苓／綜合報導
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美國財政部調整對未來公債標售規模的政策措辭。（路透）
美國財政部調整對未來公債標售規模的政策措辭。（路透）

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文章摘要整理：

美國財政部鬆動公債標售政策措辭，市場預期將先增發2至10年期中短債、再減少20年與30年期長債，並同步調整國庫券與買回機制。

美國財政部4日調整對未來公債標售規模的政策措辭，分析師預期，此舉將為擴大短期及中期公債標售規模，以及削減長天期公債標售規模鋪路。

路透報導，美國財政部在指引中刪除「至少」（at least）一詞，表示預期「未來幾季」將維持浮動利率公債及附息公債的標售規模不變。許多分析師將「幾季」解讀為兩季，意味財政部可能在2027年上半年調整標售規模。

20年期及30年期公債過去有時面臨需求不足的問題，因此市場認為，這兩種年期的標售規模最可能遭到削減。至於附息公債標售規模若增加，可能主要集中在兩年至七年期公債，也可能涵蓋十年期公債。

美國財政部表示，將根據結構性需求趨勢，以及不同發債組合可能帶來的成本與風險，評估未來調整公債標售規模的可能性，並與市場參與者接觸，以進一步了解公債供需情勢的變化，尋求以長期最低成本籌措政府所需資金。

財政部也將把7年期公債從每月發行新債，改為每季發行一次新債，並在接下來兩個月各增額發行一次。財政部預期，12月將縮減短期國庫券標售規模，明年1月則因應季節性財政支出，全面擴大各天期國庫券的標售規模。

為維持市場流動性，財政部預期將買回各天期公債，總額最高達700億美元，並持續評估改善公債買回作業的可能措施，例如調整最高買回金額。

財政部表示，下周將標售總額1250億美元的公債，包括580億美元3年期公債、420億美元10年期公債，以及250億美元30年期公債。

同日有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，10月美國民間就業人數增加8.6萬人，遠高於路透估計的6.9萬人。另外，9月民間就業人數下修至8.6萬人，顯示美國勞動市場大致維持穩定，經濟依舊強勁。

增加招聘的產業，包括貿易、運輸、教育、公用事業、健康服務、休閒餐旅、建築業等，而且各種規模的企業，員工薪資均有提高。  

ADP首席經濟學家李察森在聲明中表示，大中小公司的雇主，上個月均聘用人力。數據指出，吸引員工跳槽的因素，除了底薪較高之外，還有獎金、超時給付等。  

由於ADP數據出爐過後兩天，政府就會發布非農就業報告，備受經濟學家與投資人關注，被視為勞動市場狀況的重要領先指標。  

另一方面，美國商務部同日公布的數據顯示，9月商品與服務貿易逆差月減0.7%至1050億美元，低於彭博資訊調查46名經濟學家預估的中位數1079億美元，反映商品出口額回升。

精華 FAQ

  • 財政部刪除「至少」一詞後，市場普遍認為這是在為未來調整標售規模鋪路，方向可能是增加中短天期公債供給，並降低長天期公債標售比重，以因應需求變化與籌資成本。

  • 分析師認為，20年期與30年期公債因過去偶有需求不足，最可能先被削減；若附息公債增發，重點可能落在2年至7年期，也不排除部分增加10年期公債的標售量。

  • 財政部將把7年期公債改為每季發行，並在接下來2個月加碼；12月縮減短期國庫券、1月再全面擴大各天期國庫券，同時規劃最高700億美元買回，以維持市場流動性。

財政部

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