資料中心恐限建 科技巨擘反而受惠？從微軟、亞馬遜到蘋果的上漲邏輯

市場押注資料中心限建可能提高雲端業者的漲價空間，帶動微軟、亞馬遜周三股價雙雙大漲逾6%。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國選後市場押注資料中心建設受限，帶動微軟與亞馬遜大漲，因雲端供給可能縮減、漲價空間擴大；相對地，AI硬體股走弱，蘋果則因支出保守受資金青睞。

資料中心可能限建，微軟 （Microsoft）、亞馬遜 （Amazon ）股價反而大漲。美國期中選舉後，市場押注新增供給受限，有助兩大雲端業者提高價格、放慢支出。兩者股價周三均上漲逾6%，合計市值增加約4,240億美元。

民主黨拿下國會控制權與重要州長席次後，部分科技業者面臨資料中心建設可能受限的壓力。德州州長當選人希諾霍薩（Gina Hinojosa）競選時主張，上任後立即暫停興建資料中心，直到州政府訂出相關規範。

限制新建案可能讓既有雲端業者受惠。Gabelli Funds投資組合經理貝爾頓（John Belton）指出，算力需求預料將持續超過供給，未來資料中心容量若再受限，亞馬遜與微軟等業者可能有更多漲價空間，進而提高利潤率與獲利。

建設放緩也可能減慢兩家公司的資料中心支出，緩解AI投資侵蝕現金流的壓力。

微軟周三收漲6.7%，亞馬遜上漲6.1%；Alphabet與Meta也分別上漲3.2%及1.4%。

Tigress Financial Partners分析師范塞斯（Ivan Feinseth）表示，這波漲勢結合選後不確定性降低、市場重燃對AI與雲端運算的熱情，以及大量空頭回補。原先防範選後下跌的資金，如今正解除防禦部位。他說，選舉只是短期催化劑，長期走勢仍取決於AI需求與基礎建設支出。

相較之下，仰賴資料中心持續擴建的AI硬體業者走弱。輝達（NVIDIA）下跌3%，雲端算力業者CoreWeave重挫10%，iShares半導體ETF（SOXX）也跌逾3%。

蘋果則因AI支出較克制，成為資金尋求避風港的選擇，周三上漲5.3%，收在349.51美元，創歷史收盤新高，也是2025年5月以來最大單日漲幅。

Bahnsen Group投資長班森（David Bahnsen）表示，市場擔心大型科技公司的巨額AI投資能否回本，蘋果因未加入同等規模的支出競賽，成為資金轉進的替代選擇。

Equity Armor Investments執行長拉巴里（Luke Rahbari）指出，蘋果獲利不仰賴興建資料中心，若AI建設放緩，甚至可能緩解目前擠壓其利潤率的記憶體晶片成本。不過，蘋果目前仍預期記憶體價格將持續上漲。