馬斯克砸重金押注德州共和黨仍慘敗 選民反彈浪潮衝擊科技業

身為世界首富的科技富豪馬斯克，今年期中選舉捐款4億7400萬元創歷史紀錄。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克重金投入德州與多場選舉卻接連失利，民主黨勝選被解讀為選民反彈科技富豪與金權政治，也讓其企業與相關產業面臨更嚴格檢視。

身為世界首富的科技富豪馬斯克 (Elon Musk)今年期中選舉捐款4億7400萬元創歷史紀錄，光是捐給德州 就達2億2400萬元，但共和黨 聯邦參議員候選人派克斯頓(Ken Paxton)慘敗，州長艾伯特(Greg Abbott)挑戰任期「四連霸」失利。CNBC新聞頻道4日分析，民主黨大獲全勝代表選民強烈反對馬斯克與人工智慧(AI)產業，川普總統與科技盟友憑藉政治影響力推動數據中心建設，接下來將面臨民主黨居多數的國會更嚴格檢視。

馬斯克重壓德州結果落空，太空探索科技公司(SpaceX)、特斯拉(Tesla)股價4日盤前交易雙雙下跌。艾伯特親商政策護航之下，馬斯克這兩家公司多年來獲得蓬勃發展。

贏得德州聯邦參議員選舉的民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)3日晚間在勝選演說中雖然沒有點名馬斯克，但表示：「我們必須把大筆資金趕出政治，沒有億萬富豪或兆萬富豪能收買我們的選舉。」

塔拉里科說：「我們必須打破這個只對最頂尖1%族群有利的經濟體制。」

華爾街日報分析，馬斯克在德州投注的捐款當中，超過1億6000萬元用來做為攻擊塔拉里科的文宣。但塔拉里科把馬斯克出資巨額做為號召基本盤的訴求，把這場選舉定調為「選民與金權」之間的對決。

選前造勢大會上，塔拉里科對支持者說：「這是大衛對抗歌利亞(David versus the Goliath)的戰役。」

華府智庫「德國馬歇爾基金會」(German Marshall Fund)資深研究員林森尼奇(J.C. Lintzenich)4日接受CNBC「歐洲財經論談」(Squawk Box Europe)節目專訪時說，馬斯克在德州為選舉做出天價捐款，「選舉結果明確顯示選民對馬斯克捲入川普捲入川普核心圈感到非常排斥」。

特斯拉在奧斯汀(Austin)郊區設有全國規模最大的汽車製造廠，SpaceX從德州南部的星際基地市(Starbase)發射火箭。馬斯克在AI、半導體製造等領域持續加碼投資。

馬斯克旗下企業的營運在電力、用水、環保許可、基礎設建及稅務優惠等方面，都高度仰賴德州政府政策決定。

德州州長當選人伊諾霍薩(Gina Hinojosa)競選政見除了反對馬斯克，也反對州政府為企業提供優厚補貼。她曾呼籲暫緩數據中心新建計畫、廢除企業減稅優惠，要求開發商必須自行承擔電力成本。

伊諾霍薩在勝選演說指出，一定要從「已經習慣於在這個州垂簾聽政的權貴人士手中把權力拿回來」。

根據聯邦選舉委員會(FEC)申報資料，馬斯克的超級政治行動委員會「美國政治行動委員會」(America PAC)為今年44場聯邦選舉捐款將近8700萬元，截至4日早晨，馬斯克支持的共和黨候選人在其中29場選舉敗北，贏得3場選舉，另有12場選舉結果尚未確定。換算起來，馬斯克93%捐款是花在共和黨輸掉的選舉。