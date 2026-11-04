通膨激怒選民…民主黨全面掌控國會 「藍潮」可望對商界帶來7大影響

民主黨在美國期中選舉掌控國會參、眾兩院，「藍潮」湧現將對美國商界至少帶來七大影響。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨在期中選舉大勝後掌控國會，將透過調查、監督與政策推進，對AI、金融、能源、健保及併購市場帶來廣泛影響。

民主黨 在美國期中選舉掌控國會參、眾兩院，反映生活費高漲和伊朗戰爭激怒廣大選民。「藍潮」果真湧現，將對商界造成什麼影響？

華爾街日報報導，民主黨大勝後雖全面掌控國會，但通過立法仍非易事，因為美國總統川普 已揚言將以「否決先生」自居。民主黨應能凸顯最重視的議程，例如降低關稅，並嚴加檢視違背民主黨優先政策的企業和政府機關。

有了新民意授權，民主黨可望針對一些議題展開調查，包括第一家庭的加密幣交易，以及疑似偏袒特定對象的政府合約。「藍潮」的潛在影響如下：

一、啟動調查

從大型銀行、科技巨人到石油大咖，業者擔心民主黨掌控聯邦參議院後，將發動大規模調查，並善加運用傳喚權。矛頭可望對準川普家族和被控貪腐情事，並調查大企業的政治獻金流向。銀行和金融公司，包括加密幣公司在內，將密切關注可能掌控參議院銀行委員會的華倫，她關切的議題包括川普家族與商界往來、人工智慧（AI）投資計畫、首次公開發行股票（IPO）案，以及聯準會（Fed），可能舉行聽證會傳喚企業執行長說明。

二、AI資料中心

美國選民不分黨派多半反對建資料中心。但在聯邦層級，民主黨候選人比共和黨人更懷疑AI，可能遏阻「甜心稅交易」。影響最深遠的屬州和地方層級，尤其在資料中心開發商最活躍的喬治亞州和德州，民主黨州長候選人主張暫停興建新的資料中心。密西根州民主黨籍候選人也呼籲暫時禁建。

三、Fed控制

民主黨拿下參議院，形同凍結川普對Fed原本就很有限的影響力。眾所周知川普希望Fed降利率、放鬆對大銀行的資本要求，並准許加密幣和金融科技公司更易使用Fed支付系統。七位Fed理事中有三人是川普任命的，但他需要至少第四席。在理事鮑爾2028年初任期屆滿前，並無懸缺，除非某位現任理事辭職，或川普成功逐出某人。

四、生質燃料

期中選舉結果也可能影響生質燃料政策，協助提高能源供應。農業團體寄望民主黨擴大使用以玉米和黃豆製成的生質燃料，混入汽油和柴油，這麼做將助長這些作物的需求。相較於代表產油重鎮州的共和黨人士，民主黨對擴展生質燃料的態度較友善，一些產業主管認為，如果兩黨合作推動，可望協助農民拓展銷路。

五、信用卡費

川普與其政治盟友支持立法嚴監管信用卡費，川普本人也希望儘快通過相關法案。這將衝擊銀行的信用卡收入，並侵蝕威士卡和萬事達卡公司的市場支配地位，但商家則表示歡迎。民主黨也同意降低信用卡費和成本，因此這是罕見兩黨都支持的議題之一。不過，如果推動此法案的堪薩斯參議員馬紹爾（Roger Marshall）3日敗選，使此案少了一位重量級共和黨支持者。

六、加密幣與銀行業

民主黨大贏，可能放大檢視加密產業與川普政府密切的關係。同時，川普2.0政府上任以來，反托辣斯執法立場較寬鬆，讓各行各業更放膽尋求併購，預料在民主黨期中選舉大有斬獲之後，企業可能更卯足全力火速推動併購計畫，趕在川普任期屆滿之前完成，因為唯有行政部門握有推翻這類交易的職權。

七、健保成本

政策專家預期，民主黨勝選後，可望極力爭取恢復今年1月到期的「可負擔健保法」（ACA，俗稱「歐記健保」）補貼措施。聯邦不提供補助後，歐記健保成本劇增，導致數百萬名美國人退保，市場陷入一團亂。但民主黨即使掌控國會，可能也難改變現行政策，除非也能控制白宮。政策專家認為，民主黨主導國會後，首要之務將聚焦於強化ACA，而不是建立全國性的健保選項，例如「全民聯邦醫療保險」（Medicare for All），畢竟那種選項所費不貲。