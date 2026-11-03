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期中選舉／投資人別慌？歷史數據曝史坦普500選後「多半走強」

中央社／紐約3日綜合外電報導
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投資人等待美國期中選舉結果，也對伊朗戰事能否近期落幕存疑。（路透）
投資人等待美國期中選舉結果，也對伊朗戰事能否近期落幕存疑。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

CNBC指出，史坦普500在美國期中選舉後多數年份表現偏強，但真正左右後市的仍是AI、貨幣政策、債市與地緣政治等因素。

美國期中選舉今登場，華爾街市場瀰漫緊張與觀望氣氛。然而歷史經驗顯示，無論最終結果是誰大勝或是勢均力敵，選後經常是美股展開強勁多頭攻勢的先兆。

財經新聞網CNBC報導，無論期中選舉還是總統大選，史坦普500指數（S&P 500）選後通常有亮眼表現。CNBC分析1980至2024年歷次選後的史坦普500指數報酬率，無論總統大選或期中選舉，選後1天及1周，指數平均上漲0.2%；選後1個月平均漲幅則為1.1%。

歷史數據顯示 選後一年史坦普500平均漲近14%

選舉結束1年後，史坦普500指數在期中選舉後平均上漲13.7%，總統大選後也平均上漲13.8%，大選後上漲機率達91%。此外，從1982年到2022年間的11次期中選舉，史坦普500在選後一年全數收紅。

不過，短期報酬的表現就呈現較大波動，尤其是總統大選，選後1天及1周常伴隨輕微下跌。

在CNBC有專欄、卡森集團（Carson Group）首席市場策略師戴崔克（Ryan Detrick）告訴CNBC：「選前市場多少會有焦慮，然一旦選舉結束，這種不確定性就會大幅消退，市場通常也會有不錯表現。」

值得注意的是，華爾街有偏好兩黨分治（Divided Government,即一黨入主白宮，另一黨至少掌控參眾兩院其中之一）的慣例。

數據顯示 華爾街偏愛兩黨分治

數據顯示，在未由單一政黨全面執政的10次期中選舉與5次總統大選中，史坦普500選後一年的平均漲幅高達15%，15次案例中有14次是正報酬；反觀若由單一政黨完全執政後的同期平均漲幅僅11.5%。戴崔克說：「若出現鋪天蓋地的紅潮或藍浪，市場反而不太樂見，因為這意味單一陣營權力過大且開支可能失控。」

目前市場預期本次期中選後可能出現「共和黨總統搭配民主黨國會」的格局，歷史數據顯示這對市場有利。

CNBC分析發現，1986年、1990年及2006年這3次期中選舉，都是民主黨掌控國會兩院、共和黨總統執政。這3次選後，史坦普500指數在結果揭曉當天平均下跌0.5%，但1個月後平均上漲3.4%，1年後更平均上漲10.9%。

儘管歷史數據對市場友善，但決定美股命運的核心關鍵，仍是當下總體經濟與獲利周期，而非選舉本身。

2000年選後1年，受網路泡沫破裂衝擊，史坦普500指數重挫22.1%，創下1980年以來最差的選後年度表現。反觀2020年選後1年，當時市場從新冠疫情（COVID-19）引發的拋售潮中強勁反彈，史坦普500指數在選後1年大漲38.3%，成為表現最佳的選後1年。

法國興業銀行（Societe Generale）提醒，聯準會的貨幣政策方向與企業獲利循環，影響力遠大於政治選舉。

歷史雖站多頭 專家：AI、伊朗與債市才是關鍵

例如2018年期中選舉後，民主黨在川普第一任內奪回眾議院控制權，股市隨後走跌。但更重要的因素是聯準會當年收緊貨幣政策，全年4度升息，史坦普500指數最終全年下跌6.2%。不過若以選舉日為基準計算，史坦普500指數在選後1年仍上漲11.7%。

目前左右市場走勢的最大變數是人工智慧（AI），尤其是科技股跌勢是否會持續。戴崔克表示，只要AI浪潮仍在持續，經濟也維持成長，「這波多頭行情很可能仍然生機勃勃」。然而若民主黨一舉橫掃參眾兩院，可能會對AI基建推動帶來阻力，進而引發科技業更廣泛的資本支出縮減。

此外，市場仍面臨多重外部風險。全球殖利率走高引發債市神經緊繃、法國陷入小型債務危機；國際地緣政治方面，若川普選後升高攻擊伊朗的威脅和伊朗升級相應報復，中東局勢恐進一步惡化。

德意志銀行（Deutsche Bank）全球總體經濟與課題研究主管瑞德（Jim Reid）提醒：「歷史規律並非宿命，圍繞在伊朗戰事、AI前景與法國債務的擔憂不會在選後憑空消失。」

CNBC總結，經驗固然顯示期中選舉後歷來有喜迎「年底聖誕行情」的慣例，史坦普500指數也可能在期中選舉後走高。但目前市場仍由AI題材主導，地緣政治局勢、聯準會政策及債券市場的影響力同樣不容忽視。

精華 FAQ

  • CNBC統計1980至2024年資料顯示，選後1天、1周平均漲0.2%，1個月平均漲1.1%，選後1年平均上漲13.7%，且11次期中選舉全數收紅。

  • 因為兩黨分治代表單一政黨權力較受制衡，市場較少擔心政策或支出失控。歷史上未由單一政黨全面執政的案例，選後一年平均漲幅更高。

  • 專家認為，AI熱潮是否延續、聯準會利率路徑、企業獲利循環、債市波動，以及伊朗與法國債務等地緣與金融風險，才是更直接的市場變數。

史坦普500 期中選舉 華爾街

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