我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

Anthropic加碼投資算力 再砸9000億

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Anthropic再度更新IPO前公開說明書，最新揭露後續AI算力投資金額將高達...
Anthropic再度更新IPO前公開說明書，最新揭露後續AI算力投資金額將高達近9000億美元。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic將IPO前算力投資上調至近9000億美元，但第3季成本激增、營運轉虧，引發市場對AI巨額投資回收的疑慮，連帶衝擊美科技股與台灣AI伺服器股。

美國AI大廠Anthropic再度更新IPO前公開說明書，最新揭露後續AI算力投資金額將高達近9000億美元，其中4500億美元會在2030年底前達陣。惟因成本增加，Anthropic上季財報本業再度轉虧，導致美國科技股對AI沉重投資恐無法回收資金的恐慌潮再現。

Anthropic先前釋出的投資金額為8000億美元，將用來採購Google TPU與輝達GPU等運算資源，最新加碼到9000億美元，調幅約12.5%。

受相關消息影響，美國科技股周一普遍下挫，衝擊台股3日表現，鴻海、廣達、緯創、緯穎等AI伺服器代工廠收盤普遍跌逾2％。

各大廠AI投資金額相當龐大，目的正是為了增強算力，以獲得更多使用者訂閱，藉此才能回收資金，在這股AI投資潮情況下，鴻海、廣達、緯創等AI伺服器代工廠接單能見度已經放眼到2027年底，且2028年訂單幾乎都確定到手，因此法人仍持續看好，代工大廠後續業績成長動能。

外媒報導，法人對Anthropic表示，應調降IPO估值目標到較審慎的約1.5兆美元，而非先前的近2兆美元。Anthropic計畫最快下周啟動投資人說明會，屆時將揭露計劃出售的股票數量與目標價區間，從而能算出目標估值，該公司目前仍可望在感恩節前一周掛牌上市。

Anthropic更新IPO前的S-1文件指出，第3季營收達170億美元，遠高於一年前的14億美元，季增47%，同期的晶片、電力及基礎設施支出也季增77%至99億美元，資料中心支出占營收比重達58%，高於第2季的48%，營收與業務成長快速，但營業損失達5.67億美元，從上季營業利益9.74億美元轉為虧損，稅後淨損達232.9億美元。

申報文件表示，Anthropic上季淨損233億美元，主要來自與公司估值攀升相關的非現金會計費用。

精華 FAQ

  • Anthropic在最新IPO文件中表示，後續AI算力投資將接近9000億美元，較先前揭露的8000億美元再增加約12.5%。其中約4500億美元預計在2030年底前完成。

  • 雖然Anthropic第3季營收達170億美元、年增明顯，但晶片、電力與基礎設施支出同步飆升，資料中心支出占營收比重達58%，使本業轉為虧損，顯示高成長未必能迅速轉化為獲利。

  • 市場擔心AI投資過大、回收期過長，導致美國科技股普遍下挫，台股也受波及，鴻海、廣達、緯創、緯穎等AI伺服器代工廠收盤多半跌逾2%，短線承壓。

輝達 鴻海 Anthropic

上一則

期中選舉／投資人別慌？歷史數據曝史坦普500選後「多半走強」

下一則

環球晶5億美元私募 美光全認購 結合雙方長期供應協議

延伸閱讀

Anthropic第3季營收年增逾11倍 最快下周IPO

Anthropic第3季營收年增逾11倍 最快下周IPO
Anthropic傳上半年驚虧800億元 未來數年算力支出估達7500億

Anthropic傳上半年驚虧800億元 未來數年算力支出估達7500億
Anthropic上市申請文件曝光：半年虧810億美元 近半營收靠3大對手

Anthropic上市申請文件曝光：半年虧810億美元 近半營收靠3大對手
Anthropic啟動掛牌 牽動華爾街對AI信心

Anthropic啟動掛牌 牽動華爾街對AI信心

熱門新聞

Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈。（美聯社）

華爾街「10月股災」今年針對性特強 全月跌最慘的晶片股是這支

2026-10-31 08:10
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。（路透）

「股神」巴菲特50年沒喝過白開水 每天五罐可樂 投資也喝出21倍報酬

2026-10-31 07:20
美國科技大咖財報利空連環爆，導致全球科技股下挫，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉年初迄今股價表現已轉跌，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。美聯社

全球科技股賣壓加劇「7巨頭」只剩這3檔今年還沒轉跌

2026-10-30 08:57
人工智慧（AI）資本支出燒錢疑慮加劇，導致Google母公司Alphabet股價29日寫下該公司史上最大單日跌幅紀錄，並觸發「死亡交叉」訊號。但歷史資料顯示，往後股價翻揚機率不低。路透

Google股價剛閃現「死亡交叉」訊號 賣壓恐近強弩之末

2026-10-30 12:41

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網